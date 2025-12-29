Я нашел ошибку
Главные новости:
Минздрав Самарской области рассказал о графике медучреждений на праздники
Почти каждый второй школьник из старших классов подрабатывает
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
В ИК-15 прошел новогодний КВН
спрос на автоуслуги в Самаре за год вырос на 14%
Самара вошла в ТОП-10 городов по количеству вовлеченной аудитории в игру «Скажи по-русски» в 2025
В Самарской области выполнена программа модернизации почтовых отделений на 2025 год
Врач призвал не голодать 31 декабря перед новогодним застольем
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
105
Отказ от еды в последний день уходящего года усилит нагрузку на организм во время праздничного застолья, так как резкий прием тяжелой пищи на голодный желудок может спровоцировать перенасыщение. Об этом ТАСС сообщил кандидат медицинских наук, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии Петр Ткаченко.

"Что касается еды - главное не переесть. Для этого важное правило - не голодать в течение дня 31 декабря. Если складывается ситуация, что человек готовится к празднику на Новый год и не успевает покушать, то резкий прием тяжелой пищи может привести к перенасыщению. Поэтому рекомендации на 31 число - есть дробно, желательно легкие закуски", - сказал Ткаченко.

Также врач отметил, что новогодний стол желательно ограничить двумя любимыми салатами, которые стоит употреблять небольшими порциями. "Тогда организму будет легче, в желудке все переварится и усвоится", - добавил он.

По словам Ткаченко, перед приемом тяжелой пищи следует употребить зелень и овощи - они помогут избежать нежелательных последствий. "Это клетчатка, которая защищает в какой-то степени желудок, а также создаст ощущение объема, что помогает не переполнить его", - пояснил собеседник агентства. 

 

