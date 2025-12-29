В Самарской области выполнена программа модернизации почтовых отделений на 2025 год

15 почтовых отделений в Самарской области возобновили работу после модернизации. Четыре из них переехали в новые быстровозводимые здания, остальные продолжат работу в прежних помещениях, получивших новый вид после проведённого комплексного ремонта.

В 2025 г. модернизация затронула почтовые отделения в Богатовском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Безенчукском, Ставропольском, Кошкинском, Клявлинском, Елховском, Волжском, Сергиевском и Хворостянском районах.

В совершенно новые здания, созданные по технологии быстровозводимых конструкций, переехали отделения в сёлах Курумоч, Красное Поселение, Новотулка и Старая Дмитровка. Это отдельно стоящие современные строения, собранные на месте из готовых модулей. По уровню комфорта и оснащения они не отличаются от городских офисов Почты: здесь установлено современное оборудование, интерьер и экстерьер подчинены единому корпоративному стилю, а жителям доступны все основные почтовые сервисы.

В остальных 11 отделениях проведена комплексная модернизация. В помещениях обновили мебель, установили новое оборудование, модернизировали системы отопления, смонтировали видеонаблюдение, кондиционирование и пожарную сигнализацию. Для сотрудников оборудованы отдельные бэк-зоны с рабочими местами для почтальонов, помещениями для хранения и уголками для приёма пищи.

Для клиентов в обновлённых отделениях созданы Уголки здоровья — здесь можно самостоятельно измерить уровень кислорода в крови, артериальное давление и температуру тела. Также после модернизации в отделениях, помимо всех основных почтовых услуг, стал доступен сервис подтверждения и восстановления учётной записи на портале Госуслуг. Обновлённые почтовые офисы адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Благодаря модернизации почтовых отделений в 2025 году тысячи людей в 11 районах Самарской области смогут пользоваться нашими услугами в комфортных условиях. Теперь это эргономичные пространства с современным интерьером, в том числе адаптированные для людей с инвалидностью. Приятно замечать, как такое преображение изменяет и настроение клиентов, и настрой наших сотрудников», — отметил директор группы регионов «Поволжье» Почты России Андрей Попов.

Модернизация отделений проводится Почтой России по поручению Президента РФ Владимира Путина, при содействии Правительства Самарской области. С 2022 г. по этой программе в регионе было обновлено 57 отделений.

Фото: Пресс-служба УФПС Самарской области АО «Почта России»