В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и "неотложкой"

В Министерстве здравоохранения Самарской области разъяснили высказывание министра Андрея Орлова, который посоветовал гражданам с температурой до 40 градусов обращаться в поликлиники, а не в скорую помощь. Там заявили, что его слова неверно интерпретировали, пишет РИА Новости.

В четверг, 25 декабря, Орлов отвечал на вопросы жителей Самарской области в прямом эфире в центре управления регионом. Один из граждан позвонил и сообщил, что при температуре 39,8 градуса они вызвали скорую, ждали 2 часа, и в итоге сбили температуру самостоятельно. Орлов ответил, что основная задача скорой – выезжать на экстренные вызовы, а подъем температуры относится "ко второй очередности".

В самарском Минздраве указали, что скорая помощь выезжает на вызовы в экстренных случаях, а повышение температуры относится к неотложным вызовам, которые обслуживают бригады неотложной медицинской помощи при поликлиниках.

"В Самарской области работает 137 бригад неотложной медицинской помощи при поликлиниках. С 8 утра и до 8 вечера они выезжают к пациентам с повышенной температурой и признаками ОРВИ, ОРЗ и гриппа на дом. Бригады скорой медицинской помощи прибывают на неотложные вызовы в пределах двух часов", – сообщил собеседник РИА Новости.

Он добавил, что скорая медицинская помощь выезжает на вызовы при сильном болевом синдроме, подозрении на инфаркт или инсульт, при судорогах, кровотечениях, различные травмах, ДТП и т.д.