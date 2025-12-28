Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов
Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов
В Самаре введён полный запрет на продажу алкоголя в новогодние каникулы
В Самаре введён полный запрет на продажу алкоголя в новогодние каникулы
В России впервые запустили спутники по лизинговой программе
В России впервые запустили спутники по лизинговой программе
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и "неотложкой"
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и "неотложкой"
В Самаре до утра понедельника объявили особый режим
В Самаре до утра понедельника объявили особый режим
В Тольятти на улице Баныкина, 9а, снесли кафе-бар "Эдем"
В Тольятти на улице Баныкина, 9а, снесли кафе-бар "Эдем"
В России введут штрафы за лишние сим-карты
В России введут штрафы за лишние сим-карты
Путин подписал закон о домовых чатах в MAX
Путин подписал закон о домовых чатах в MAX
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.69
-0.19
EUR 91.21
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и "неотложкой"

136
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и "неотложкой"

В Министерстве здравоохранения Самарской области разъяснили высказывание министра Андрея Орлова, который посоветовал гражданам с температурой до 40 градусов обращаться в поликлиники, а не в скорую помощь. Там заявили, что его слова неверно интерпретировали, пишет РИА Новости.

В четверг, 25 декабря, Орлов отвечал на вопросы жителей Самарской области в прямом эфире в центре управления регионом. Один из граждан позвонил и сообщил, что при температуре 39,8 градуса они вызвали скорую, ждали 2 часа, и в итоге сбили температуру самостоятельно. Орлов ответил, что основная задача скорой – выезжать на экстренные вызовы, а подъем температуры относится "ко второй очередности".

В самарском Минздраве указали, что скорая помощь выезжает на вызовы в экстренных случаях, а повышение температуры относится к неотложным вызовам, которые обслуживают бригады неотложной медицинской помощи при поликлиниках.

"В Самарской области работает 137 бригад неотложной медицинской помощи при поликлиниках. С 8 утра и до 8 вечера они выезжают к пациентам с повышенной температурой и признаками ОРВИ, ОРЗ и гриппа на дом. Бригады скорой медицинской помощи прибывают на неотложные вызовы в пределах двух часов", – сообщил собеседник РИА Новости.

Он добавил, что скорая медицинская помощь выезжает на вызовы при сильном болевом синдроме, подозрении на инфаркт или инсульт, при судорогах, кровотечениях, различные травмах, ДТП и т.д.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и
28 декабря 2025  20:35
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и "неотложкой"
136
Самарцев с температурой под 40 призвали не звонить в скорую
27 декабря 2025  14:53
Самарцев с температурой под 40 призвали не звонить в скорую
650
Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко
26 декабря 2025  20:27
Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко
747
Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
26 декабря 2025  19:16
Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
680
В Госдуме призвали россиян соблюдать масочный режим на новогодних праздниках
26 декабря 2025  09:17
В Госдуме призвали россиян соблюдать масочный режим на новогодних праздниках
518
Выполнена вторая зарубежная операция с раздвижным эндопротезом СамГМУ
25 декабря 2025  12:20
Выполнена вторая зарубежная операция с раздвижным эндопротезом СамГМУ
710
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
25 декабря 2025  09:27
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
549
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо придерживаться питания, которое снижает нагрузку на организм.
24 декабря 2025  18:31
Врач-диетолог Самарского кардиодиспансера рассказала, как правильно питаться сердечно-сосудистых заболеваниях
1084
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь.
24 декабря 2025  16:57
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
925
По словам экспертов, осветительные приборы низкого качества могут превышать допустимые нормы яркости и усиливать негативное влияние на здоровье.
24 декабря 2025  16:27
Врач‑психиатр и онколог рассказала о влиянии новогодних огней на сон
792
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15797
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
389
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
558
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
1858
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
741
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
635
Весь список