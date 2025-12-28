В России впервые запустили спутники по лизинговой программе

Россия впервые запустила спутники на солнечно-синхронную орбиту по программе космического лизинга. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что часть затрат на запуск частных спутников возьмет на себя госкорпорация.
Кадры запуска с космодрома "Восточный" показали в эфире "России 24". Ракета-носитель "Союз-2.1б" выведет на орбиту 50 малых российских и зарубежных космических аппаратов, среди них три спутника "Зоркий-2М". Эти аппараты произведены по лизинговой программе и предназначены для дистанционного зондирования Земли.
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передает в аренду готовый аппарат на орбите. Клиент, имея лицензию, сразу может получать и анализировать снимки, которые делает спутник.
"В рамках национального проекта мы подготовили заказ со стороны государственных органов на данные дистанционно-зондированной земли. До 1 января 2026 года эти данные предоставлялись и предоставляются бесплатно, а с начала следующего года уже на платной основе. Эти деньги пойдут на возмещение затрат и инвестиций тем частникам, которые вкладывают деньги в частный космос", – отметил Баканов.
Космические лизинговые спутники – большой совместный проект ГТЛК, частной компании-разработчика "Спутникс" и Роскосмоса. ГТЛК планирует масштабное развитие космического лизинга. Компания – не просто коммерческий лизингодатель, а институт развития транспортной отрасли и проводник в нее высоких технологий, пишет Смотрим.
"В рамках национального проекта мы возьмем часть затрат по выведению частных спутников на орбиту на свои плечи, то есть часть запуска будет субсидироваться Роскосмосом. Это тоже должно повысить интерес частных инвесторов при вложении денег в эту сферу", – уверен глава Роскосмоса.