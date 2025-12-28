В России впервые запустили спутники по лизинговой программе

Россия впервые запустила спутники на солнечно-синхронную орбиту по программе космического лизинга. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что часть затрат на запуск частных спутников возьмет на себя госкорпорация.

Кадры запуска с космодрома "Восточный" показали в эфире "России 24". Ракета-носитель "Союз-2.1б" выведет на орбиту 50 малых российских и зарубежных космических аппаратов, среди них три спутника "Зоркий-2М". Эти аппараты произведены по лизинговой программе и предназначены для дистанционного зондирования Земли.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передает в аренду готовый аппарат на орбите. Клиент, имея лицензию, сразу может получать и анализировать снимки, которые делает спутник.

"В рамках национального проекта мы подготовили заказ со стороны государственных органов на данные дистанционно-зондированной земли. До 1 января 2026 года эти данные предоставлялись и предоставляются бесплатно, а с начала следующего года уже на платной основе. Эти деньги пойдут на возмещение затрат и инвестиций тем частникам, которые вкладывают деньги в частный космос", – отметил Баканов.

Космические лизинговые спутники – большой совместный проект ГТЛК, частной компании-разработчика "Спутникс" и Роскосмоса. ГТЛК планирует масштабное развитие космического лизинга. Компания – не просто коммерческий лизингодатель, а институт развития транспортной отрасли и проводник в нее высоких технологий, пишет Смотрим.