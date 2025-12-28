Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов
Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов
В Самаре введён полный запрет на продажу алкоголя в новогодние каникулы
В Самаре введён полный запрет на продажу алкоголя в новогодние каникулы
В России впервые запустили спутники по лизинговой программе
В России впервые запустили спутники по лизинговой программе
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и "неотложкой"
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и "неотложкой"
В Самаре до утра понедельника объявили особый режим
В Самаре до утра понедельника объявили особый режим
В Тольятти на улице Баныкина, 9а, снесли кафе-бар "Эдем"
В Тольятти на улице Баныкина, 9а, снесли кафе-бар "Эдем"
В России введут штрафы за лишние сим-карты
В России введут штрафы за лишние сим-карты
Путин подписал закон о домовых чатах в MAX
Путин подписал закон о домовых чатах в MAX
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.69
-0.19
EUR 91.21
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные

В России впервые запустили спутники по лизинговой программе

137
В России впервые запустили спутники по лизинговой программе

Россия впервые запустила спутники на солнечно-синхронную орбиту по программе космического лизинга. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что часть затрат на запуск частных спутников возьмет на себя госкорпорация.

Кадры запуска с космодрома "Восточный" показали в эфире "России 24". Ракета-носитель "Союз-2.1б" выведет на орбиту 50 малых российских и зарубежных космических аппаратов, среди них три спутника "Зоркий-2М". Эти аппараты произведены по лизинговой программе и предназначены для дистанционного зондирования Земли.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передает в аренду готовый аппарат на орбите. Клиент, имея лицензию, сразу может получать и анализировать снимки, которые делает спутник.

"В рамках национального проекта мы подготовили заказ со стороны государственных органов на данные дистанционно-зондированной земли. До 1 января 2026 года эти данные предоставлялись и предоставляются бесплатно, а с начала следующего года уже на платной основе. Эти деньги пойдут на возмещение затрат и инвестиций тем частникам, которые вкладывают деньги в частный космос", – отметил Баканов.

Космические лизинговые спутники – большой совместный проект ГТЛК, частной компании-разработчика "Спутникс" и Роскосмоса. ГТЛК планирует масштабное развитие космического лизинга. Компания – не просто коммерческий лизингодатель, а институт развития транспортной отрасли и проводник в нее высоких технологий, пишет Смотрим.

"В рамках национального проекта мы возьмем часть затрат по выведению частных спутников на орбиту на свои плечи, то есть часть запуска будет субсидироваться Роскосмосом. Это тоже должно повысить интерес частных инвесторов при вложении денег в эту сферу", – уверен глава Роскосмоса.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
389
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
558
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
1858
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
741
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
635
Весь список