Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательных ежегодных деклараций о доходах чиновников. При этом вводится постоянный контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их родных. Соответствующий документ был опубликован 28 декабря на интернет-портале правовой информации.

Контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих будет постоянно осуществляться в режиме реального времени с помощью государственной системы «Посейдон». Отмечается, что декларацию об имуществе необходимо будет предоставлять в случае поступления на службу и при переводе на другую должность.

Также госслужащие должны будут предоставлять декларацию «в случае возникновения у члена правительства Российской Федерации оснований для предоставления сведений». Речь идет о случаях покупки имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход семьи госслужащего, пишут "Известия".