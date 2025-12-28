Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов
В Самаре введён полный запрет на продажу алкоголя в новогодние каникулы
В России впервые запустили спутники по лизинговой программе
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и "неотложкой"
В Самаре до утра понедельника объявили особый режим
В Тольятти на улице Баныкина, 9а, снесли кафе-бар "Эдем"
В России введут штрафы за лишние сим-карты
Путин подписал закон о домовых чатах в MAX
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов

112
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательных ежегодных деклараций о доходах чиновников. При этом вводится постоянный контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их родных. Соответствующий документ был опубликован 28 декабря на интернет-портале правовой информации.

Контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих будет постоянно осуществляться в режиме реального времени с помощью государственной системы «Посейдон». Отмечается, что декларацию об имуществе необходимо будет предоставлять в случае поступления на службу и при переводе на другую должность.

Также госслужащие должны будут предоставлять декларацию «в случае возникновения у члена правительства Российской Федерации оснований для предоставления сведений». Речь идет о случаях покупки имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход семьи госслужащего, пишут "Известия".

