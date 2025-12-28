Путин подписал закон о домовых чатах в MAX

Президент России Владимир Путин 28 декабря подписал закон, который обязывает управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами взаимодействовать с жителями многоквартирных домов через домовые чаты на платформе Max. Порядок такого взаимодействия будет установлен Минстроем России.

Закон также закрепляет требования к оформлению решений общего собрания собственников по избранию членов совета многоквартирного дома. Такие решения должны оформляться протоколом по правилам, установленным Минстроем, и подписываться в том числе избранными членами совета.

Кроме того, Минстрой России будет определять порядок и сроки оформления актов приемки услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД. Отдельно отмечается, что общее собрание собственников вправе принять решение о совместном осуществлении полномочий председателя совета дома вместе с членами совета.

Еще одно изменение, предусмотренное законом, — замена квалификационного экзамена для руководителей управляющих компаний на независимую оценку квалификации, пишут "Известия".