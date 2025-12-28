Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти на улице Баныкина, 9а, снесли кафе-бар "Эдем"
В Тольятти на улице Баныкина, 9а, снесли кафе-бар "Эдем"
В России введут штрафы за лишние сим-карты
В России введут штрафы за лишние сим-карты
Путин подписал закон о домовых чатах в MAX
Путин подписал закон о домовых чатах в MAX
Сварщик из Самарской области получил бриллиантовую сову
Сварщик из Самарской области получил бриллиантовую сову
В Самарской области 28 декабря нефтевоз съехал в кювет
В Самарской области 28 декабря нефтевоз съехал в кювет
В Сызрани 29 декабря закроют железнодорожный переезд
В Сызрани 29 декабря закроют железнодорожный переезд
почти половина россиян думает о подработке на новогодних праздниках
Почти половина россиян думает о подработке на новогодних праздниках
В Самарской области возбудили дело после гибели восьмилетней девочки при пожаре
В Самарской области возбудили дело после гибели восьмилетней девочки при пожаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.69
-0.19
EUR 91.21
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почти половина россиян думает о подработке на новогодних праздниках

203
почти половина россиян думает о подработке на новогодних праздниках

Эксперты Авито Подработки и Авито Рекламы провели опрос среди 10 000 россиян и выяснили, что 49% респондентов думают о подработке на январских: из них 16% респондентов уже запланировали подработку на январские, а 25% рассматривают такую возможность, а 8% россиян подрабатывают круглый год, включая праздничные дни.

Мужчин среди тех, кто планирует подработку, оказалось немного больше, чем женщин: в Новый год и праздники подрабатывать собираются 17% против 14%, а рассматривают такую возможность 26% против 24%.

Самой активной группой среди тех, кто точно планирует подрабатывать, стали зумеры: среди респондентов 18–24 лет таких около четверти (26%).

Выбор направлений подработки заметно различается. Мужчины чаще всего рассматривают перевозки и такси (21%), склады и логистику (13%), а также бытовые услуги (13%). У женщин топ выглядит иначе: они чаще выбирают розничную торговлю (14%) и услуги по уходу — например, подработку няней или догситтером (9%). В числе популярных вариантов также остается складская логистика (8%).

Такой интерес со стороны исполнителей совпадает с сезонным спросом бизнеса на подработку. Так, в начале декабря заметно вырос спрос на уборщиков — почти в 2,6 раза (+157% год к году). Среди лидеров по росту также оказались курьеры (+141%) и водители такси (+140%).

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Россияне чаще всего заказывают русскую кухню на новогодние корпоративы
26 декабря 2025, 13:49
Россияне чаще всего заказывают русскую кухню на новогодние корпоративы
Ежегодно корпоративы проходят в компаниях у трети опрошенных (36%). Еще у четверти (24%) такие праздники проходят не каждый год. Общество
406
россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
26 декабря 2025, 11:58
Россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
Средние зарплатные предложения выросли на 26% по сравнению с прошлым годом. В среднем сотрудникам салонов красоты в этот период предлагали 107 864 руб/мес. Общество
376
Больше половины россиян сохранили советские игрушки.
25 декабря 2025, 22:17
Больше половины россиян сохранили советские игрушки
При этом 24% наряжают елку только современными игрушками. Также 3% выбирают для декора не традиционные украшения. Общество
626
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
299
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
537
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
1721
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
717
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
616
Весь список