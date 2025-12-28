почти половина россиян думает о подработке на новогодних праздниках

Эксперты Авито Подработки и Авито Рекламы провели опрос среди 10 000 россиян и выяснили, что 49% респондентов думают о подработке на январских: из них 16% респондентов уже запланировали подработку на январские, а 25% рассматривают такую возможность, а 8% россиян подрабатывают круглый год, включая праздничные дни.

Мужчин среди тех, кто планирует подработку, оказалось немного больше, чем женщин: в Новый год и праздники подрабатывать собираются 17% против 14%, а рассматривают такую возможность 26% против 24%.

Самой активной группой среди тех, кто точно планирует подрабатывать, стали зумеры: среди респондентов 18–24 лет таких около четверти (26%).

Выбор направлений подработки заметно различается. Мужчины чаще всего рассматривают перевозки и такси (21%), склады и логистику (13%), а также бытовые услуги (13%). У женщин топ выглядит иначе: они чаще выбирают розничную торговлю (14%) и услуги по уходу — например, подработку няней или догситтером (9%). В числе популярных вариантов также остается складская логистика (8%).

Такой интерес со стороны исполнителей совпадает с сезонным спросом бизнеса на подработку. Так, в начале декабря заметно вырос спрос на уборщиков — почти в 2,6 раза (+157% год к году). Среди лидеров по росту также оказались курьеры (+141%) и водители такси (+140%).