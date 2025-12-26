Россияне чаще всего заказывают русскую кухню на новогодние корпоративы

Я нашел ошибку
Главные новости:
После возбуждения уголовного дела житель Самарской области выплатил долг в 300 тысяч рублей по алиментам
После возбуждения уголовного дела житель Самарской области выплатил долг в 300 тысяч рублей по алиментам
Водитель сбил пешехода в Промышленном районе Самары
Водитель сбил пешехода в Промышленном районе Самары
В Тольятти произошло крупное мошенничество с обманом 88-летнего мужчины
В Тольятти произошло крупное мошенничество с обманом 88-летнего мужчины
Более 1260 многоэтажек капитально отремонтируют в Самарской области в 2026 году
Более 1260 многоэтажек капитально отремонтируют в Самарской области в 2026 году
В Волжском районе легковушка врезалась в стоящий большегруз
В Волжском районе легковушка врезалась в стоящий большегруз
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
Уже завтра, 27 декабря, свои двери откроет усадьба самарского Деда Мороза. 
Уже завтра, 27 декабря, свои двери откроет усадьба самарского Деда Мороза. 
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.88
-0.56
EUR 91.89
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне чаще всего заказывают русскую кухню на новогодние корпоративы

166
Россияне чаще всего заказывают русскую кухню на новогодние корпоративы

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер и исследовательская компания «ОнИн» выяснили*, как компании готовятся к новогодним корпоративам. Оказалось, что большинство заказывает еду в сервисах доставки и чаще всего выбирает блюда русской кухни.

Традиция корпоративов

Ежегодно корпоративы проходят в компаниях у трети опрошенных (36%). Еще у четверти (24%) такие праздники проходят не каждый год. Таким образом, большинству опрошенных знаком этот формат. Однако столько же респондентов (24%) признались, что корпоративов у них не бывает — обычно это небольшие компании или предприятия с преимущественно удаленным форматом работы. 

Как правило, корпоративы отмечают в ресторанах (52%), но часто праздник устраивают прямо в офисе (38%): такое мероприятие проще и дешевле организовать. Но есть и те, кто основательно подходит к празднованию — в 16% компаний проводят выездной корпоратив, например, на базе отдыха, чтобы сотрудники могли как следует отвлечься от работы и отдохнуть.

Русская кухня — главный офисный тренд

Большинство опрошенных (77%) были бы рады видеть на корпоративе блюда русской кухни — привычные салаты, горячие блюда и традиционные закуски. Европейскую кухню выбрали 39% опрошенных, 21% — кавказскую, а 15% — азиатскую.

Обычно еду на корпоратив заказывают через сервисы доставки (60%). Еще 28% обращаются к кейтерингам: в их услуги входит сервировка стола и иногда — обслуживание гостей.

*Опрос проводился в ноябре 2025 года, в нем приняли участие более 2500 жителей разных городов России.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
26 декабря 2025, 11:58
Россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
Средние зарплатные предложения выросли на 26% по сравнению с прошлым годом. В среднем сотрудникам салонов красоты в этот период предлагали 107 864 руб/мес. Общество
183
Больше половины россиян сохранили советские игрушки.
25 декабря 2025, 22:17
Больше половины россиян сохранили советские игрушки
При этом 24% наряжают елку только современными игрушками. Также 3% выбирают для декора не традиционные украшения. Общество
437
Самарцы составили рейтинг худших новогодних подарков
25 декабря 2025, 12:41
Самарцы составили рейтинг худших новогодних подарков
Женщины не любят получать в подарок дешевую косметику и парфюмерию, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки. Общество
335
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
26 декабря 2025  15:53
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
109
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году
26 декабря 2025  15:31
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году
113
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре
26 декабря 2025  13:32
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре
167
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
477
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
441
Весь список