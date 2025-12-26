Я нашел ошибку
Главные новости:
После возбуждения уголовного дела житель Самарской области выплатил долг в 300 тысяч рублей по алиментам
Водитель сбил пешехода в Промышленном районе Самары
В Тольятти произошло крупное мошенничество с обманом 88-летнего мужчины
Более 1260 многоэтажек капитально отремонтируют в Самарской области в 2026 году
В Волжском районе легковушка врезалась в стоящий большегруз
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
Уже завтра, 27 декабря, свои двери откроет усадьба самарского Деда Мороза. 
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Самарская областная универсальная научная библиотека открыта для посетителей на новогодние праздники

217
Самарская областная универсальная научная библиотека открыта для посетителей на новогодние праздники

Как провести длинные зимние выходные с пользой для души? Самарская областная универсальная научная библиотека открыта для посетителей на новогодние праздники и представляет вниманию самарцев тематические выставки литературы, а также экспозицию произведений арт-группы «Горынычи», которая недавно разместилась в стенах библиотечной галереи «Новое пространство».

Книжно-иллюстративная выставка «Семейное новогодье»

Гости библиотеки смогут увидеть многочисленные иллюстрированные книги, среди которых – литература о праздновании Нового года и Рождества в разных странах, а также сборники рождественских рассказов классиков и современных авторов. Кроме того, читателей ждут издания с текстами знакомых любимых песен, а также поэтические антологии, в которых собраны стихотворения, посвящённые этому морозному, но такому тёплому и душевному времени года.

Малый выставочный зал (2 этаж). Вход свободный!

Книжно-иллюстративная выставка «Сказывали сказочники сказки»

Выставка призвана не только рассказать самарцам об историях, знакомых с детства, но и раскрыть всю глубину и многогранность сказочного жанра. В экспозиции представлены издания из фонда отдела редких книг СОУНБ, в которых отражено всё богатство народной традиции: это русские и зарубежные сказки, а также произведения великих литераторов, которые сохранили и обогатили наше наследие. Отдельное место на выставке занимают исследования славянской мифологии и первые систематизированные собрания народных сказок и преданий, среди которых – уникальные сборники, связанные с Самарским краем.

Отдел редких книг (1 этаж). Вход свободный!

Выставочный проект арт-группы «Горынычи»
«Земля. Ветер. Огонь»

Необычная коллаборация художников Дениса Саунина, Анны Щёголевой и Виктора Норкина, уже успевшая привлечь внимание жителей разных городов России, в губернской столице представляет свою коллективную экспозицию впервые. Выставка объединяет в себе более 90 произведений художников. Земные, человечные и полные иронии образы Анны Щёголевой, пронизанные ветром и тревожным трепетом картины мира Дениса Саунина, наполненные светом творческие вселенные Виктора Норкина – каждый из этих феноменов современного искусства показан во всём своём многообразии и великолепии.

Галерея «Новое пространство» (1 этаж). Приобрести билеты можно по ссылке. Доступна оплата по Пушкинской карте!

Посетить выставки можно будет на протяжении всех новогодних праздников. Обращаем внимание, что на каникулах Самарская областная научная библиотека продолжит свою работу по обновлённому графику:

31 декабря–3 января: нерабочие дни.

4 января: библиотека работает с 10:00 до 18:00.

5 января: нерабочий день.

6 января: библиотека работает с 10:00 до 17:00.

7 января: нерабочий день.

8–11 января: библиотека работает с 10:00 до 18:00.

12 января: нерабочий день.

До новых встреч в библиотеке!

Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
26 декабря 2025  15:53
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
109
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году
26 декабря 2025  15:31
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году
113
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре
26 декабря 2025  13:32
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре
167
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
477
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
441
