Как провести длинные зимние выходные с пользой для души? Самарская областная универсальная научная библиотека открыта для посетителей на новогодние праздники и представляет вниманию самарцев тематические выставки литературы, а также экспозицию произведений арт-группы «Горынычи», которая недавно разместилась в стенах библиотечной галереи «Новое пространство».

Книжно-иллюстративная выставка «Семейное новогодье»

Гости библиотеки смогут увидеть многочисленные иллюстрированные книги, среди которых – литература о праздновании Нового года и Рождества в разных странах, а также сборники рождественских рассказов классиков и современных авторов. Кроме того, читателей ждут издания с текстами знакомых любимых песен, а также поэтические антологии, в которых собраны стихотворения, посвящённые этому морозному, но такому тёплому и душевному времени года.

Малый выставочный зал (2 этаж). Вход свободный!

Книжно-иллюстративная выставка «Сказывали сказочники сказки»

Выставка призвана не только рассказать самарцам об историях, знакомых с детства, но и раскрыть всю глубину и многогранность сказочного жанра. В экспозиции представлены издания из фонда отдела редких книг СОУНБ, в которых отражено всё богатство народной традиции: это русские и зарубежные сказки, а также произведения великих литераторов, которые сохранили и обогатили наше наследие. Отдельное место на выставке занимают исследования славянской мифологии и первые систематизированные собрания народных сказок и преданий, среди которых – уникальные сборники, связанные с Самарским краем.

Отдел редких книг (1 этаж). Вход свободный!

Выставочный проект арт-группы «Горынычи»

«Земля. Ветер. Огонь»

Необычная коллаборация художников Дениса Саунина, Анны Щёголевой и Виктора Норкина, уже успевшая привлечь внимание жителей разных городов России, в губернской столице представляет свою коллективную экспозицию впервые. Выставка объединяет в себе более 90 произведений художников. Земные, человечные и полные иронии образы Анны Щёголевой, пронизанные ветром и тревожным трепетом картины мира Дениса Саунина, наполненные светом творческие вселенные Виктора Норкина – каждый из этих феноменов современного искусства показан во всём своём многообразии и великолепии.

Галерея «Новое пространство» (1 этаж). Приобрести билеты можно по ссылке . Доступна оплата по Пушкинской карте!

Посетить выставки можно будет на протяжении всех новогодних праздников. Обращаем внимание, что на каникулах Самарская областная научная библиотека продолжит свою работу по обновлённому графику:

31 декабря–3 января: нерабочие дни.

4 января: библиотека работает с 10:00 до 18:00.

5 января: нерабочий день.

6 января: библиотека работает с 10:00 до 17:00.

7 января: нерабочий день.

8–11 января: библиотека работает с 10:00 до 18:00.

12 января: нерабочий день.

До новых встреч в библиотеке!