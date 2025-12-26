Я нашел ошибку
Главные новости:
После возбуждения уголовного дела житель Самарской области выплатил долг в 300 тысяч рублей по алиментам
После возбуждения уголовного дела житель Самарской области выплатил долг в 300 тысяч рублей по алиментам
Водитель сбил пешехода в Промышленном районе Самары
Водитель сбил пешехода в Промышленном районе Самары
В Тольятти произошло крупное мошенничество с обманом 88-летнего мужчины
В Тольятти произошло крупное мошенничество с обманом 88-летнего мужчины
Более 1260 многоэтажек капитально отремонтируют в Самарской области в 2026 году
Более 1260 многоэтажек капитально отремонтируют в Самарской области в 2026 году
В Волжском районе легковушка врезалась в стоящий большегруз
В Волжском районе легковушка врезалась в стоящий большегруз
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
Уже завтра, 27 декабря, свои двери откроет усадьба самарского Деда Мороза. 
Уже завтра, 27 декабря, свои двери откроет усадьба самарского Деда Мороза. 
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Дети из Самарской области на Кремлевской елке больше всего ждали Путина

158
Дети из Самарской области на Кремлевской елке больше всего ждали Путина

87 ребят из нашего региона стали гостями самого масштабного и ожидаемого праздника. Сказка вернулась, Кремлевская елка снова зажгла свои огни для тысяч детей России. 

В Москве 25 декабря после пятилетнего перерыва по решению Президента снова состоялось грандиозное торжество.  

Это легендарный праздник, куда приезжают дети со всей России, от Калининграда до Дальнего Востока. И вот эта добрая традиция, благодаря решению Президента, вернулась! В этом году от Самарской области на главную елку страны поехали активисты, отличники, спортсмены, талантливые школьники, а также дети, чьи родители погибли при выполнении задач в зоне Специальной военной операции.

 Официальный организатор - Движение Первых, поэтому при выборе лучших они смогли заглянуть в каждую школу!

В числе участников праздника ученик 4 класса школы №105 Саша Колпаков — сын Героя Российской Федерации, погибшего во время СВО и посмертно награжденного Орденом Мужества. Для него эта поездка — не только яркое событие, но и дань уважения подвигу его отца, кадрового офицера, до конца оставшегося верным своему долгу. 

