Дети из Самарской области на Кремлевской елке больше всего ждали Путина

87 ребят из нашего региона стали гостями самого масштабного и ожидаемого праздника. Сказка вернулась, Кремлевская елка снова зажгла свои огни для тысяч детей России.

В Москве 25 декабря после пятилетнего перерыва по решению Президента снова состоялось грандиозное торжество.

Это легендарный праздник, куда приезжают дети со всей России, от Калининграда до Дальнего Востока. И вот эта добрая традиция, благодаря решению Президента, вернулась! В этом году от Самарской области на главную елку страны поехали активисты, отличники, спортсмены, талантливые школьники, а также дети, чьи родители погибли при выполнении задач в зоне Специальной военной операции.

Официальный организатор - Движение Первых, поэтому при выборе лучших они смогли заглянуть в каждую школу!

В числе участников праздника ученик 4 класса школы №105 Саша Колпаков — сын Героя Российской Федерации, погибшего во время СВО и посмертно награжденного Орденом Мужества. Для него эта поездка — не только яркое событие, но и дань уважения подвигу его отца, кадрового офицера, до конца оставшегося верным своему долгу.