Главные новости:
После возбуждения уголовного дела житель Самарской области выплатил долг в 300 тысяч рублей по алиментам
Водитель сбил пешехода в Промышленном районе Самары
В Тольятти произошло крупное мошенничество с обманом 88-летнего мужчины
Более 1260 многоэтажек капитально отремонтируют в Самарской области в 2026 году
В Волжском районе легковушка врезалась в стоящий большегруз
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
Уже завтра, 27 декабря, свои двери откроет усадьба самарского Деда Мороза. 
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Ежедневная аудитория Max в середине декабря составила 46,4 млн пользователей

Ежедневная аудитория Max в середине декабря составила 46,4 млн пользователей

Количество ежедневных пользователей национального мессенджера Max на середину декабря составило 46,4 млн человек, что составляет 37,7% населения России. Об этом говорится в данных Mediascope.

«По данным Mediascope, количество ежедневных пользователей мессенджера Мах на 22 декабря 2025 года составило 46,4 миллиона, что составляет 37,7% населения России», - сказано в приведенных данных.

В Самарской области по данным АНО «Диалог Регионы» самым популярным является канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На этой площадке более 36 тысяч подписчиков. Официальный канал Правительства Самарской области в МАХ доступен по адресу: clck.ru/3NrpRd.

Ранее пресс-служба национального мессенджера сообщала, что пользователи платформы с момента запуска отправили более 6,5 млрд сообщений и совершили более 2 млрд звонков.

Фото: пресс-служба национального мессенджера МАХ

В центре внимания
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
26 декабря 2025  15:53
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году
26 декабря 2025  15:31
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре
26 декабря 2025  13:32
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
