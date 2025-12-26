Ежедневная аудитория Max в середине декабря составила 46,4 млн пользователей

Количество ежедневных пользователей национального мессенджера Max на середину декабря составило 46,4 млн человек, что составляет 37,7% населения России. Об этом говорится в данных Mediascope.

В Самарской области по данным АНО «Диалог Регионы» самым популярным является канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На этой площадке более 36 тысяч подписчиков. Официальный канал Правительства Самарской области в МАХ доступен по адресу: clck.ru/3NrpRd.

Ранее пресс-служба национального мессенджера сообщала, что пользователи платформы с момента запуска отправили более 6,5 млрд сообщений и совершили более 2 млрд звонков.

Фото: пресс-служба национального мессенджера МАХ