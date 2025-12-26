Я нашел ошибку
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году

119
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году

 

Прямо сейчас губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев начал подведение основных итогов социально-экономического развития Самарской области в 2025 году.

Ключевые темы: социальная поддержка; реализация национальных проектов; развитие транспортной сферы и ЖКХ; благоустройство; комплексная поддержка участников СВО и их семей; развитие здравоохранения, образования, промышленности, сельского хозяйства, спорта, туризма и многое другое.

Мероприятие проходит в региональном Правительстве, в нем принимают участие: депутатский корпус, руководители крупнейших предприятий и общественных организаций, представители ключевых отраслей, заслуженные жители региона.

Прямая трансляция идет в эфире телеканалов «Самара 24», «Самара 450», «Тольятти 24» и «Самара-ГИС», а также в их социальных сетях. Трансляция доступна на официальных ресурсах Правительства Самарской област

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

