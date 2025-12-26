Я нашел ошибку
Главные новости:
После возбуждения уголовного дела житель Самарской области выплатил долг в 300 тысяч рублей по алиментам
Водитель сбил пешехода в Промышленном районе Самары
В Тольятти произошло крупное мошенничество с обманом 88-летнего мужчины
Более 1260 многоэтажек капитально отремонтируют в Самарской области в 2026 году
В Волжском районе легковушка врезалась в стоящий большегруз
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
Уже завтра, 27 декабря, свои двери откроет усадьба самарского Деда Мороза. 
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре

Накануне Нового года МП «Трамвайно-троллейбусное управление» выпустил на линии украшенный общественный транспорт. 

 Это шесть трамваев, курсирующих по маршрутам №№ 5, 22, 20, и десять троллейбусов, работающих на маршрутах №№ 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15. Все машины – участники творческого конкурса на лучшее украшение подвижного состава к Новому году, организованного ТТУ совместно с профсоюзной организацией. 

Сотрудники транспортных предприятий украсили салон машин новогодними гирляндами, снежинками, мишурой и елочными игрушками.

Один из предновогодних трамвайных рейсов по инициативе сотрудников предприятия вышел на линию с интерактивной программой. В роли Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей выступили сами работники. Вместе с пассажирами они исполнили любимые предновогодние песни и вручили им подарки за новогодние стихотворения.

Фото горадминистрации

