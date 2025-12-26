Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре

Накануне Нового года МП «Трамвайно-троллейбусное управление» выпустил на линии украшенный общественный транспорт.

Это шесть трамваев, курсирующих по маршрутам №№ 5, 22, 20, и десять троллейбусов, работающих на маршрутах №№ 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15. Все машины – участники творческого конкурса на лучшее украшение подвижного состава к Новому году, организованного ТТУ совместно с профсоюзной организацией.

Сотрудники транспортных предприятий украсили салон машин новогодними гирляндами, снежинками, мишурой и елочными игрушками.

Один из предновогодних трамвайных рейсов по инициативе сотрудников предприятия вышел на линию с интерактивной программой. В роли Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей выступили сами работники. Вместе с пассажирами они исполнили любимые предновогодние песни и вручили им подарки за новогодние стихотворения.

Фото горадминистрации