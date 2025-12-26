ИКИ РАН: вспышки на Солнце могут возобновиться к новогодним праздникам

Вспышечная активность может возобновиться после примерно двух недель спокойствия. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Две крупные активные области наблюдаются последние несколько дней на восточном краю Солнца. При этом они сопровождаются яркими растущими магнитными петлями. В лаборатории уточнили, что оба центра активности окажутся в зоне уверенной видимости в преддверии новогодних праздников, 30-31 декабря, пишет Смотрим.

При этом ученые напомнили, что вспышечная активность не обязательно может привести к магнитным бурям.

"Приходится в очередной раз напоминать, что к магнитным бурям приводит максимум одна заметная вспышка из десяти, поэтому даже если фейерверк вспышек, действительно, достигнет пика на Новый год, велики шансы, что он так и останется просто фейерверком", – говорится в сообщении.

В 2025 году на Земле было зафиксировано 69 дней с магнитными бурями – это максимум с 2015–2016 годов. В ИКИ РАН также рассказали, что общее число геомагнитно-возмущенных дней достигло 164 против 94 в прошлом году, что стало 20-летним рекордом.