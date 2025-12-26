Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
В России вдвое повысится плата за холодную воду: кого коснутся новые правила
В России вдвое повысится плата за холодную воду: кого коснутся новые правила
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел
россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
Россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.88
-0.56
EUR 91.89
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов

108
россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов

В преддверии новогодних торжеств все больше россиян обращаются к услугам стилистов для подготовки к торжествам. Это отражается не только на потребительском спросе, но и на рынке занятости в бьюти-индустрии. Эксперты платформ Авито Услуги и Авито Работа проанализировали, как изменился спрос на услуги и вакансии таких специалистов в ноябре–декабре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средние зарплатные предложения выросли на 26% по сравнению с прошлым годом. В среднем сотрудникам салонов красоты в этот период предлагали 107 864 руб/мес.

Самый высокий прирост зафиксирован у визажистов — кандидатам стали предлагать на 46% больше, чем годом ранее. Соискатели могли рассчитывать в среднем на 79 167 руб/мес. У парикмахеров средние предлагаемые зарплаты за год выросли на 33% и составили 105 431 руб/мес, у мастеров по наращиванию ресниц — на 31%, до 103 929 руб/мес. 

Россияне заметно чаще обращались к услугам стилистов: спрос на работы таких профессионалов вырос на 30%, при этом средняя стоимость консультации начинается от 3000 рублей.

Наиболее востребованной услугой стало определение типажа внешности, показав рост спроса на 38%. Интерес к подбору цветовой гаммы увеличился на 30%, а к комплексному подбору гардероба и консультациям по созданию образа для мероприятий – на 20%.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Больше половины россиян сохранили советские игрушки.
25 декабря 2025, 22:17
Больше половины россиян сохранили советские игрушки
При этом 24% наряжают елку только современными игрушками. Также 3% выбирают для декора не традиционные украшения. Общество
393
Самарцы составили рейтинг худших новогодних подарков
25 декабря 2025, 12:41
Самарцы составили рейтинг худших новогодних подарков
Женщины не любят получать в подарок дешевую косметику и парфюмерию, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки. Общество
318
каждый третий житель Самары будет дарить на Новый год технику
25 декабря 2025, 11:40
Каждый третий житель Самары будет дарить на Новый год технику
Выбирать подарки каждый пятый опрошенный будет из техники российского производства. В среднем потратить на такой презент респонденты планируют 18 000 рублей.  Общество
347
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
441
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
417
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
470
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
457
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
386
Весь список