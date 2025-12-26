россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов

В преддверии новогодних торжеств все больше россиян обращаются к услугам стилистов для подготовки к торжествам. Это отражается не только на потребительском спросе, но и на рынке занятости в бьюти-индустрии. Эксперты платформ Авито Услуги и Авито Работа проанализировали, как изменился спрос на услуги и вакансии таких специалистов в ноябре–декабре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средние зарплатные предложения выросли на 26% по сравнению с прошлым годом. В среднем сотрудникам салонов красоты в этот период предлагали 107 864 руб/мес.

Самый высокий прирост зафиксирован у визажистов — кандидатам стали предлагать на 46% больше, чем годом ранее. Соискатели могли рассчитывать в среднем на 79 167 руб/мес. У парикмахеров средние предлагаемые зарплаты за год выросли на 33% и составили 105 431 руб/мес, у мастеров по наращиванию ресниц — на 31%, до 103 929 руб/мес.

Россияне заметно чаще обращались к услугам стилистов: спрос на работы таких профессионалов вырос на 30%, при этом средняя стоимость консультации начинается от 3000 рублей.

Наиболее востребованной услугой стало определение типажа внешности, показав рост спроса на 38%. Интерес к подбору цветовой гаммы увеличился на 30%, а к комплексному подбору гардероба и консультациям по созданию образа для мероприятий – на 20%.