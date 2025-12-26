Подразделения центров «Сердце воина» открылись в кадровых центрах «Работа России»

Я нашел ошибку
Главные новости:
После возбуждения уголовного дела житель Самарской области выплатил долг в 300 тысяч рублей по алиментам
После возбуждения уголовного дела житель Самарской области выплатил долг в 300 тысяч рублей по алиментам
Водитель сбил пешехода в Промышленном районе Самары
Водитель сбил пешехода в Промышленном районе Самары
В Тольятти произошло крупное мошенничество с обманом 88-летнего мужчины
В Тольятти произошло крупное мошенничество с обманом 88-летнего мужчины
Более 1260 многоэтажек капитально отремонтируют в Самарской области в 2026 году
Более 1260 многоэтажек капитально отремонтируют в Самарской области в 2026 году
В Волжском районе легковушка врезалась в стоящий большегруз
В Волжском районе легковушка врезалась в стоящий большегруз
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
Уже завтра, 27 декабря, свои двери откроет усадьба самарского Деда Мороза. 
Уже завтра, 27 декабря, свои двери откроет усадьба самарского Деда Мороза. 
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.88
-0.56
EUR 91.89
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Подразделения центров «Сердце воина» открылись в кадровых центрах «Работа России»

171
Подразделения центров «Сердце воина» открылись в кадровых центрах «Работа России»

Во всех муниципальных образованиях Самарской области по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева работают центры комплексной поддержки участников СВО и членов их семей «Сердце воина». Они были созданы на основе предложений самих ветеранов специальной военной операции.

Подразделения центров расположены в территориальных кадровых центрах «Работа России». Центр «Сердце воина» призван стать единой точкой помощи для участников СВО и их близких. Здесь можно получить консультации по широкому спектру вопросов: от социально-правовой поддержки и психологической помощи до главного - содействия в переобучении и трудоустройстве.

«Служба занятости региона особое внимание уделяет вопросам организации занятости участников специальной военной операции и членов их семей, - отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Специалисты кадровых центров помогают им в социальной адаптации, трудоустройстве, профобучении, если это необходимо, открытии своего дела. Каждая жизненная ситуация рассматривается индивидуально, и мы предлагаем комплекс услуг, позволяющий найти подходящую и любимую работу».

В центрах «Сердце воина» планируется проведение групповых занятий с участниками СВО, это психологические, информационные, профориентационные мероприятия. Специалисты также проведут комплексную диагностику компетенций участников СВО, чтобы определить, какие меры поддержки предложить, а затем предоставят необходимую помощь.   Для участников СВО и членов их семей в каждом территориальном кадровом центре разработана отдельная карьерная траектория с персональным сопровождением.

Узнать более подробно о работе центров можно по телефону контакт-центра службы занятости 8 (800) 302-15-44, а также непосредственно в территориальных кадровых центрах в своих муниципалитетах.

Фото: министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
26 декабря 2025  15:53
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
109
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году
26 декабря 2025  15:31
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году
113
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре
26 декабря 2025  13:32
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре
167
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
477
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
441
Весь список