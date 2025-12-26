Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк

Произведенные самарским предприятием ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) серийные ракетные двигатели РД-107А/108А обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту. Силовые установки отработали без замечаний.

Запуск состоялся 25 декабря в 17:11 по московскому времени с пусковой установки Государственного испытательного космодрома Плесецк. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1а» двигатели производства ОДК-Кузнецов отработали штатно и вывели космический аппарат на целевую орбиту в расчетное время.

Специалисты сервисного центра ОДК-Кузнецов приняли участие в подготовке ракеты-носителя к старту, а также отслеживали параметры работы двигателей.

Двигателями РД-107А/РД-108А производства ОДК-Кузнецов оснащаются первые и вторые ступени всех ракет-носителей семейства «Союз». Тяга РД-107А (первая ступень) у Земли составляет 85,6 тс, удельный импульс в вакууме – 320,2 с. Для РД-108А (вторая ступень) эти показатели составляют 80,8 тс и 320,6 с соответственно.

Все отечественные пилотируемые пуски, начиная с полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, были обеспечены силовыми установками, изготовленными на самарском предприятии ОДК. В настоящее время со стапелей предприятия сошло уже более 12 тысяч серийных ракетных двигателей, осуществлено 2008 запусков космических ракет с двигателями РД-107/РД-108.

Доля предприятия ОДК в сегменте ракетных двигателей на российском рынке превышает 80%, по пилотируемым российским пускам – 100%. Статистическая надежность двигателей – 99,9%.