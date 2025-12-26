Я нашел ошибку
Главные новости:
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре
Подразделения центров «Сердце воина» открылись в кадровых центрах «Работа России»
Подразделения центров «Сердце воина» открылись в кадровых центрах «Работа России»
По инициативе ЕР десант Дедов Морозов поздравил пациентов детской больницы в Самаре
По инициативе ЕР десант Дедов Морозов поздравил пациентов детской больницы в Самаре
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.88
-0.56
EUR 91.89
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк

79
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк

Произведенные самарским предприятием ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) серийные ракетные двигатели РД-107А/108А обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту. Силовые установки отработали без замечаний.

Запуск состоялся 25 декабря в 17:11 по московскому времени с пусковой установки Государственного испытательного космодрома Плесецк. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1а» двигатели производства ОДК-Кузнецов отработали штатно и вывели космический аппарат на целевую орбиту в расчетное время.

Специалисты сервисного центра ОДК-Кузнецов приняли участие в подготовке ракеты-носителя к старту, а также отслеживали параметры работы двигателей.

Двигателями РД-107А/РД-108А производства ОДК-Кузнецов оснащаются первые и вторые ступени всех ракет-носителей семейства «Союз». Тяга РД-107А (первая ступень) у Земли составляет 85,6 тс, удельный импульс в вакууме – 320,2 с. Для РД-108А (вторая ступень) эти показатели составляют 80,8 тс и 320,6 с соответственно.

Все отечественные пилотируемые пуски, начиная с полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, были обеспечены силовыми установками, изготовленными на самарском предприятии ОДК. В настоящее время со стапелей предприятия сошло уже более 12 тысяч серийных ракетных двигателей, осуществлено 2008 запусков космических ракет с двигателями РД-107/РД-108.

Доля предприятия ОДК в сегменте ракетных двигателей на российском рынке превышает 80%, по пилотируемым российским пускам – 100%. Статистическая надежность двигателей – 99,9%.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре
26 декабря 2025  13:32
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре
0
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
446
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
420
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
473
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
459
Весь список