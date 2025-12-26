Я нашел ошибку
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре
Подразделения центров «Сердце воина» открылись в кадровых центрах «Работа России»
По инициативе ЕР десант Дедов Морозов поздравил пациентов детской больницы в Самаре
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
По инициативе ЕР десант Дедов Морозов поздравил пациентов детской больницы в Самаре

По инициативе ЕР десант Дедов Морозов поздравил пациентов детской больницы в Самаре
Устроили необычный новогодний праздник для маленьких пациентов Самарской городской детской больницы имени Н.Ивановой депутаты фракции «Единая Россия» регионального парламента
 

Переодетые в Дедов Морозов промышленные альпинисты Самары  спустились на страховочных тросах с крыши и появились в каждом окне медучреждения.  К необычному поздравлению присоединились  сотрудники МЧС, волонтёры и активисты Дома молодёжных организаций Волжского района и ДК «Юбилейный» посёлка Стройкерамика. Пожарные машины заменили новогодние гирлянды и светомузыку, а подарки принес огромный белый медведь.   Организовали такое замечательное новогоднее поздравление-представление для маленьких пациентов Самарской  городской детской больницы имени Ивановой депутаты фракции «Единая Россия» Самарской губернской думы Марина Антимонова, Виктор Кузнецов, Сергей Гринько и их помощники  - Светлана Позмогова и Игорь Попов.

Председатель комитета по бюджету Самарской Губернской Думы Виктор Кузнецов - один из инициаторов «новогоднего десанта»: «Очень хочется, чтобы у всех детей был праздник, был Новый Год. Когда мы выступили с этой идеей, самые разные люди очень так тепло и искренне на это отреагировали.  Те же самые промышленные альпинисты. Мы попросили сначала двоих, вызвались 8 человек. При этом на вопрос, что вам нужно, чтобы вы в этом деле поучаствовали, они  сказали: только костюмы Дед Морозов нужны для того,  чтобы мы могли детишек порадовать».

Для маленьких пациентов появление Деда Мороза и Снегурочки за окном стало настоящим сюрпризом. Дети реагировали на происходящее с восторгом, а палаты на несколько минут превратились в зрительный зал.

«Здесь находится единственное в Самарской области отделение онкогематологии, в которой дети проходят лечение несколько лет и, по сути, наблюдаются до конца своего детства, до 18 лет.  И вместе с родителями здесь они практически живут. Есть дети, которые нуждаются в особом лечебно-охранительном режиме.  Им нельзя контактировать ни с кем вообще.  Есть палаты изолированные, где входит только специально обученный медицинский персонал и мама, больше никто.  Поэтому, конечно, именно выбор у нашего регионального отделения партии «Единая Россия» - Самарская  детская городская больница имени Ивановой, потому что здесь дети, которые нуждаются в особом внимании. Большинство из них - это дети, которые на новогодние праздники и каникулы домой не попадут», - рассказала первый заместитель вице-спикера регионального парламента Марина Антимонова.

«Новогодний десант» спустился на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу команду верхолазов приветствовали ещё один Дед Мороз, Снегурочки, Белый Медведь и сотрудники МЧС в костюмах пожарных.

Главный врач медучреждения Ольга Галахова рассказала, что этот формат «прижился» во время пандемии: «Это добавляет очень много положительных эмоций.  Это только в плюс к выздоровлению, потому что эмоциональный фон ребёнка - одна из основных составляющих результата эффективного лечения».  

После весёлого хоровода  «новогодний десант» передал подарки в те отделения детской больницы, где возможны посещения. А юные пациенты и их родители с удовольствием фотографировались с белым мишкой в холле приёмного отделения.

