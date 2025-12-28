Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти на улице Баныкина, 9а, снесли кафе-бар "Эдем"
В России введут штрафы за лишние сим-карты
Путин подписал закон о домовых чатах в MAX
Сварщик из Самарской области получил бриллиантовую сову
В Самарской области 28 декабря нефтевоз съехал в кювет
В Сызрани 29 декабря закроют железнодорожный переезд
почти половина россиян думает о подработке на новогодних праздниках
В Самарской области возбудили дело после гибели восьмилетней девочки при пожаре
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
134
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы для операторов связи за оказание услуг абонентам по сим-картам, оформленным сверх установленного лимита или после самозапрета клиента.

Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает ТАСС.

Для должностных лиц штрафы составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Наказание предусмотрено, если данные абонента не подтверждены, если ему выдано больше допустимого числа сим-карт — 20 для граждан России и 10 для иностранцев, — а также при игнорировании самозапрета на их оформление.

Аналогичные штрафы вводятся за непредоставление или передачу недостоверной информации в государственную систему мониторинга.

Закон также устанавливает ответственность за использование серверов провайдеров, не включённых в соответствующий реестр.

Для граждан штрафы составят до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 500 тыс., для компаний — до 1 млн рублей.

Кроме того, операторы могут быть оштрафованы за непредоставление в Роскомнадзор данных для идентификации пользовательских устройств в интернете, а владельцы точек обмена трафиком — за нарушение требований по установке средств защиты устойчивости сети.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о крупных штрафах для операторов связи за обслуживание сим-карт сверх лимита или после самозапрета абонента, пишет РТ. 

В центре внимания
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
299
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
537
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
1721
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
717
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
616
Весь список