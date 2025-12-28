В России введут штрафы за лишние сим-карты

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы для операторов связи за оказание услуг абонентам по сим-картам, оформленным сверх установленного лимита или после самозапрета клиента.

Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает ТАСС.

Для должностных лиц штрафы составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Наказание предусмотрено, если данные абонента не подтверждены, если ему выдано больше допустимого числа сим-карт — 20 для граждан России и 10 для иностранцев, — а также при игнорировании самозапрета на их оформление.

Аналогичные штрафы вводятся за непредоставление или передачу недостоверной информации в государственную систему мониторинга.

Закон также устанавливает ответственность за использование серверов провайдеров, не включённых в соответствующий реестр.

Для граждан штрафы составят до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 500 тыс., для компаний — до 1 млн рублей.

Кроме того, операторы могут быть оштрафованы за непредоставление в Роскомнадзор данных для идентификации пользовательских устройств в интернете, а владельцы точек обмена трафиком — за нарушение требований по установке средств защиты устойчивости сети.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о крупных штрафах для операторов связи за обслуживание сим-карт сверх лимита или после самозапрета абонента, пишет РТ.