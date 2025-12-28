Я нашел ошибку
В Тольятти на улице Баныкина, 9а, снесли кафе-бар "Эдем"
В России введут штрафы за лишние сим-карты
Путин подписал закон о домовых чатах в MAX
Сварщик из Самарской области получил бриллиантовую сову
В Самарской области 28 декабря нефтевоз съехал в кювет
В Сызрани 29 декабря закроют железнодорожный переезд
почти половина россиян думает о подработке на новогодних праздниках
В Самарской области возбудили дело после гибели восьмилетней девочки при пожаре
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В Самарской области возбудили дело после гибели восьмилетней девочки при пожаре

225
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки в результате пожара в частном доме в городе Чапаевске Самарской области. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе Следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — написали в Telegram-канале ведомства.

По предварительной версии следствия, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, пишут "Известия".

О пожаре в Самарской области стало известно в этот же день. Отмечалось, что погиб ребенок, еще три человека пострадали.

