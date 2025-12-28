В Самарской области возбудили дело после гибели восьмилетней девочки при пожаре

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки в результате пожара в частном доме в городе Чапаевске Самарской области. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе Следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — написали в Telegram-канале ведомства.

По предварительной версии следствия, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, пишут "Известия".

О пожаре в Самарской области стало известно в этот же день. Отмечалось, что погиб ребенок, еще три человека пострадали.