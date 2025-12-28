В Сызрани 29 декабря закроют железнодорожный переезд

По данным железнодорожной компании, в понедельник, 29 декабря, в Сызрани закроют ж/д переезд на 13-м км ПК 8 около станции "Кашпир". Причина — работы по укладке резинокордового настила.

Отмечается, что участок ограничат для движения с 8:00 до 16:00.

Автомобилям разрешат проезд через железнодорожный переезд между станциями "Сызрань" и "Трофимовский" в районе пересечения улиц Жуковского и Мира.

Тем временем в Тольятти ввели запрет на проезд по главным площадям. Мера связана с необходимостью обеспечить безопасность населения в период проведения зимних народных гуляний, пишет 450media.ru.