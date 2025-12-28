В Тольятти на улице Баныкина, 9а, снесли кафе-бар "Эдем"

Глава Центрального района Тольятти Денис Гордийчук сообщил, что на улице Баныкина, 9а, снесли кафе-бар "Эдем".

- Еще одна незаконная постройка ушла в прошлое! А ведь раньше здесь кипела ночная жизнь с алкоголем и курением. И все это буквально по соседству со спортивным комплексом "Кристалл". Не самое удачное соседство, согласитесь? - процитировали чиновника в городской администрации.

Денис Гордийчку пообещал, что последовательное устранение на территории Центрального района незаконных построек и торговых объектов продолжится, впереди - "новые задачи", пишет СитиТраффик.