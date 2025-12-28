В Самаре введён полный запрет на продажу алкоголя в новогодние каникулы

Правительство Самарской области утром 26 декабря опубликовало распоряжение с грозным названием «О полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции на территории городского округа Самара в связи с проведением программ, посвященных празднованию Нового года и Рождества». Однако любители отметить широко могут не сильно расстраиваться. Ограничения касаются не всех территорий города, пишет Самара-АиФ.

Запрет на розничную торговлю спиртным с 31 декабря по 11 января включительно касаются только исторического центра. И то не всего, а локаций вокруг главной новогодней площадки региона – площади Куйбышева. Границами действия «сухого распоряжения» обозначены следующие улицы:

- Вилоновская (От Фрунзе до Галактионовской);

- Галактионовская (от Льва Толстого до Вилоновской);

- Красноармейская (от Фрунзе до Самарской);

- Чапаевская (от Красноармейской до Вилоновской).

И ещё один маленький, но важный нюанс. Запрет не касается заведений общепита. Так что поднять бокал игристого в центре Самары можно будет, зайдя в кафе или ресторан.

Также напомним, что в городе на время новогодних каникул действует особый противопожарный режим. Это значит, что под запрет попадает пиротехника. Где именно нельзя расцвечивать небо огнями, читайте по ссылке.