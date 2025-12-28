Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов
Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов
В Самаре введён полный запрет на продажу алкоголя в новогодние каникулы
В Самаре введён полный запрет на продажу алкоголя в новогодние каникулы
В России впервые запустили спутники по лизинговой программе
В России впервые запустили спутники по лизинговой программе
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и "неотложкой"
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и "неотложкой"
В Самаре до утра понедельника объявили особый режим
В Самаре до утра понедельника объявили особый режим
В Тольятти на улице Баныкина, 9а, снесли кафе-бар "Эдем"
В Тольятти на улице Баныкина, 9а, снесли кафе-бар "Эдем"
В России введут штрафы за лишние сим-карты
В России введут штрафы за лишние сим-карты
Путин подписал закон о домовых чатах в MAX
Путин подписал закон о домовых чатах в MAX
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.69
-0.19
EUR 91.21
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре введён полный запрет на продажу алкоголя в новогодние каникулы

115
В Самаре введён полный запрет на продажу алкоголя в новогодние каникулы

Правительство Самарской области утром 26 декабря опубликовало распоряжение с грозным названием «О полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции на территории городского округа Самара в связи с проведением программ, посвященных празднованию Нового года и Рождества». Однако любители отметить широко могут не сильно расстраиваться. Ограничения касаются не всех территорий города, пишет Самара-АиФ.

Запрет на розничную торговлю спиртным с 31 декабря по 11 января включительно касаются только исторического центра. И то не всего, а локаций вокруг главной новогодней площадки региона – площади Куйбышева. Границами действия «сухого распоряжения» обозначены следующие улицы:

- Вилоновская (От Фрунзе до Галактионовской);

- Галактионовская (от Льва Толстого до Вилоновской);

- Красноармейская (от Фрунзе до Самарской);

- Чапаевская (от Красноармейской до Вилоновской).

И ещё один маленький, но важный нюанс. Запрет не касается заведений общепита. Так что поднять бокал игристого в центре Самары можно будет, зайдя в кафе или ресторан.

Также напомним, что в городе на время новогодних каникул действует особый противопожарный режим. Это значит, что под запрет попадает пиротехника. Где именно нельзя расцвечивать небо огнями, читайте по ссылке.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
389
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
558
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
1858
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
741
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
635
Весь список