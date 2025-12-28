Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов
В Самаре введён полный запрет на продажу алкоголя в новогодние каникулы
В России впервые запустили спутники по лизинговой программе
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и "неотложкой"
В Самаре до утра понедельника объявили особый режим
В Тольятти на улице Баныкина, 9а, снесли кафе-бар "Эдем"
В России введут штрафы за лишние сим-карты
Путин подписал закон о домовых чатах в MAX
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В Самаре до утра понедельника объявили особый режим

В Самарской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он будет действовать до 10:00 утра 29 декабря. Причиной стал штиль и особое состояние атмосферы, из-за которых загрязняющие вещества не рассеиваются, а остаются в воздухе у земли.

По данным «Приволжского УГМС», опасный период разделён на два этапа:

с 19:00 27 декабря до 12:00 28 декабря;

с 18:00 28 декабря до 10:00 29 декабря.

Режим затронет крупные города области: Самару, Новокуйбышевск, Сызрань, Отрадный и посёлок Безенчук.

На основные промышленные предприятия региона уже отправлены предписания об обязательном снижении выбросов. В список вошли АО «КНПЗ», АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «ОДК-Кузнецов» и другие крупные заводы.

Метеорологи и власти рекомендуют жителям до полудня 29 декабря по возможности избегать длительного пребывания рядом с загруженными автомагистралями и вблизи промзон, пишет Самара-МК.

