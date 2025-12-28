В Самаре до утра понедельника объявили особый режим

В Самарской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он будет действовать до 10:00 утра 29 декабря. Причиной стал штиль и особое состояние атмосферы, из-за которых загрязняющие вещества не рассеиваются, а остаются в воздухе у земли.

По данным «Приволжского УГМС», опасный период разделён на два этапа:

с 19:00 27 декабря до 12:00 28 декабря;

с 18:00 28 декабря до 10:00 29 декабря.

Режим затронет крупные города области: Самару, Новокуйбышевск, Сызрань, Отрадный и посёлок Безенчук.

На основные промышленные предприятия региона уже отправлены предписания об обязательном снижении выбросов. В список вошли АО «КНПЗ», АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «ОДК-Кузнецов» и другие крупные заводы.

Метеорологи и власти рекомендуют жителям до полудня 29 декабря по возможности избегать длительного пребывания рядом с загруженными автомагистралями и вблизи промзон, пишет Самара-МК.