Роспотребнадзор сообщил о доминировании гонконгского гриппа в РФ

"В Российской Федерации сохраняется уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует A(H3N2)", – сказали в пресс-службе ведомства.

В то же время в РФ наблюдается высокий уровень вакцинации среди населения, всего привито 54,8% граждан, отметили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе добавили, что в период новогодних каникул ведомство продолжит внимательно отслеживать эпидемиологическую обстановку в стране, пишет Смотрим.