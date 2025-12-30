Я нашел ошибку
Новый руководитель обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.
Новый руководитель обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.
Сергей Абрамов возглавил Управление Росгвардии по Самарской области
Сергей Абрамов возглавил Управление Росгвардии по Самарской области
выпускник центра «Феникс» и ветераны СВО подарили детям новогодний праздник
Выпускник центра «Феникс» и ветераны СВО подарили детям новогодний праздник
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице № 10 завершен ремонт терапевтического отделения
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице №10 завершен ремонт терапевтического отделения
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
Жители Самарской области ещё могут успеть присоединиться к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
Жители Самарской области ещё могут успеть присоединиться к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
В Самарской области посчитали, насколько подорожали продукты за 10 лет
В Самарской области посчитали, насколько подорожали продукты за 10 лет
Иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет
Иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице №10 завершен ремонт терапевтического отделения

Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице № 10 завершен ремонт терапевтического отделения

Врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов совместно с главным врачом Самарской городской больницы № 10 Дмитрием Лисицей ознакомились с работой подразделений. Напомним, что жители Куйбышевского района обращались к главе региона Вячеславу Федорищеву по вопросу необходимости ремонта. Благодаря дополнительно выделенным средствам из областного бюджета теперь пациенты получают помощь в современных условиях.

По словам Дмитрия Лисицы, отделение терапии рассчитано на 50 коек. Ежегодно в нем оказывают помощь более 2500 пациентам. 

«Полностью обновили систему отопления и кондиционирования, электроснабжения, водоснабжения.  Создали комфортные условия для пациентов и медицинских работников: обновили палаты, кабинеты для персонала, столовую. Также отремонтировали палату интенсивной терапии на 4 койки, где установили функциональные кровати.  В отделении создана навигация для удобства пациентов», — отметил главный врач. 

Руководитель ведомства подчеркнул, что улучшение инфраструктуры медицинских подразделений создает благоприятную атмосферу, способствующую как эффективной работе специалистов, так и комфортному пребыванию пациентов. Это важный шаг на пути к повышению качества оказания медицинской помощи жителям региона. 

«Мы уделяем большое внимание контролю ремонтных работ в медучреждениях. Всего в этом году в регионе капитально отремонтированы более 150 объектов здравоохранения за счет областного и федерального бюджетов», — подчеркнул Андрей Орлов.

Также врио министра проконтролировал завершение ремонтных работ в поликлиническом отделении на втором и третьем этажах. Ежедневно в поликлинике получают помощь порядка 400 пациентов. 

«В поликлинике проводим поэтапные ремонтные работы. В следующем году капитально отремонтируем первый этаж и фасад здания.  Совершенствуем инфраструктуру первичного звена здравоохранения благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Владимировича Путина», — рассказал руководитель ведомства.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

