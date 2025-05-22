На производственной площадке СамГМУ начнут выпускать новую разработку ГНЦДК Минздрава России

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На площадке Центра серийного производства Самарского государственного медицинского университета Минздрава России запланирован выпуск инновационного медицинского изделия - кабины для фототерапии и Т-клеточных лимфом кожи. Изделие было разработано Государственным научным центром дерматовенерологии и косметологии Минздрава России (ГНЦДК).

Сейчас разработка проходит клинические испытания, и после государственной регистрации, которая планируется в конце 2025 – начале 2026 года, по планам будет производиться на базе СамГМУ.

Договоренность об организации производства была достигнута в рамках выездного рабочего совещания, проведенного в СамГМУ по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Стороны обсудили взаимодействие по размещению контрактного производства: вопросы стоимости медицинского изделия, послепродажного сервисного обслуживания и совершенствование системы менеджмента качества. Выпуск будет организован на базе второй очереди Центра серийного производства, которая была запущена в апреле этого года с участием министра здравоохранения РФ. Площадка СамГМУ позволяет обеспечить не только выпуск собственных инновационных изделий, но и дает широкие возможности для контрактного производства. В настоящее время в ЦСП СамГМУ реализуется несколько заказных проектов.

Со стороны ГНЦДК в обсуждении приняли участие директор, академик РАН Алексей Кубанов, заместитель директора по научно-производственной деятельности Олег Кузнецов и специалист по регистрации медицинских изделий научно-организационного отдела ГНЦДК Никита Крутых. Со стороны СамГМУ - директор Института инновационного развития (ИИР) Сергей Чаплыгин и директор Инжинирингового центра Алексей Рубцов.