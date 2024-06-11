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На новом УЗИ-аппарате мужчины Красноармейского района проходит трансректальное исследование предстательной железы

11 июня 2024 21:53
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Врач-уролог прошел специальное обучение для работы на новом аппарате.

Оборудование приобретено благодаря национальному проекту «Здравоохранение». На новом УЗИ-аппарате мужское население Красноармейского района проходит трансректальное исследование предстательной железы.

Врач-уролог прошел специальное обучение для работы на новом аппарате.

«УЗИ предстательной железы проводят после консультации врача-уролога в рамках программы «Мужское здоровья», – рассказала главный врач Красноармейской центральной районной больницы Анна Степанова. – На данном оборудовании также проводятся исследования брюшной полости, поверхностных структур, органов малого таза, почек, щитовидной железы».

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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Врач-уролог прошел специальное обучение для работы на новом аппарате.
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