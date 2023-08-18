Мишустин поможет с обновлением оборудования в госпитале ветеранов войн в Самаре

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В четверг, 17 августа, в Самаре состоялась встреча Премьер-министра РФ с губернатором региона Дмитрием Азаровым. В числе прочих вопросов глава региона рассказал Михаилу Мишустину о работе с ветеранами специальной военной операции. В частности, о том, что в Самарской области была разработана программа "Возвращение", которая предусматривает реабилитацию, социализацию,

дополнительное образование для участников боевых действий.

«Особое внимание уделяем госпиталю ветеранов войн. Михаил Владимирович, здесь есть одна просьба, у нас там МРТ бы обновить, оборудование. Подготовил письмо, к вам с этим обращусь», - сказал Азаров.

«Обязательно. Знаю, что и вы лично бываете в зоне специальной военной операции, общаетесь с людьми постоянно. В этом смысле обязательно окажем помощь, все необходимые средства будут выделены», - ответил Мишустин.

Фото от пресс-службы правительства СО.