Я нашел ошибку
Главные новости:
Они оценил уникальные разработки, цифровые решения СамГМУ и научно-исследовательский потенциал вуза.
«Прорывной шаг в медицине»: Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров оценили инновационный потенциал СамГМУ
Нормальное давление не должно превышать 120 и 80.
Минздрав СО: начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем
На форуме пойдет речь и о малоизвестных реформах Петра I.
В Историческом парке Самары пройдет молодежный форум «Петровские времена»
В СамГМУ запущено масштабное крупносерийное производство медицинских изделий и оборудования.
Михаил Мурашко о запуске в СамГМУ производства медизделий: "Это медицина будущего"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня в Самаре с рабочей поездкой.
Михаил Мурашко дал старт серийному производству инновационной медицинской продукции в Самаре
В Тольятти по отпечаткам раскрыли кражу из продуктового магазина
В Тольятти по отпечаткам раскрыли кражу из продуктового магазина
Ночью в самарской области ожидают сильный дождь
Ночью в Самарской области ожидают сильный дождь
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
-1.02
EUR 61.54
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минздрав СО: начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем

12 ноября 2022 15:16
109
Нормальное давление не должно превышать 120 и 80.

Начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем.

Если эпизод повышения артериального давления случился хотя бы один раз, проверки должны стать систематическими.

Нормальное давление не должно превышать 120 и 80.

При отклонениях от нормы — важно обратиться к врачу.

Здоровье человека на 70% зависит от образа его жизни. В профилактике артериальной гипертонии именно образ жизни играет ключевую роль.

Помните о 5 простых правилах:

 Следите за уровнем артериального давления

 Контролируйте индекс массы тела

 Откажитесь от никотина и алкоголя

Занимайтесь физической активностью не менее 30 минут ежедневно

Следите за режимом питания, не забывайте про фрукты и овощи. Ограничьте потребление соли.

Проверить, насколько велика вероятность столкнуться с артериальной гипертонией, поможет тест, доступный по ссылке.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Они оценил уникальные разработки, цифровые решения СамГМУ и научно-исследовательский потенциал вуза.
12 ноября 2022  16:12
«Прорывной шаг в медицине»: Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров оценили инновационный потенциал СамГМУ
73
Нормальное давление не должно превышать 120 и 80.
12 ноября 2022  15:16
Минздрав СО: начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем
109
В СамГМУ запущено масштабное крупносерийное производство медицинских изделий и оборудования.
12 ноября 2022  14:19
Михаил Мурашко о запуске в СамГМУ производства медизделий: "Это медицина будущего"
150
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
12 ноября 2022  13:18
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
190
С помощью новейшего эндоскопического оборудования в диспансере также регулярно проводятся процедуры полипэктомии – операции по удалению полипов кишечника.
11 ноября 2022  14:51
В эндоскопическое отделение Самарского онкодиспансера в этом году поступило новое современное оборудование
499
Сейчас к поликлинике в селе Красный Яр прикреплено около 3 тысяч детей — жители районного центра и соседних населенных пунктов.
10 ноября 2022  19:15
Юные пациенты Красноярской ЦРБ получают медпомощь в «бережливой поликлинике»
510
Как подчеркивают специалисты, рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим в 90% случаев.
10 ноября 2022  18:59
Тольяттинские онкологи провели почти 25 тысяч обследований на новом оборудовании
498
Чудом неразорвавшийся боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника, между аортой и нижней полой веной, вблизи сердца.
10 ноября 2022  15:43
Минобороны: врачи в бронежилетах извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас
501
Для жителей Сызрани и близлежащих районов доступны диагностические обследования для выявления или исключения онкологических заболеваний.
10 ноября 2022  14:25
В центре амбулаторной онкологической помощи в Сызрани в этом году помощь получили свыше 2500 пациентов
577
В Самарской области произойдет резкий скачок атмосферного давления
10 ноября 2022  10:20
В Самарской области произойдет резкий скачок атмосферного давления
1099
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
1367
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
13149
Весь список
В центре внимания
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня в Самаре с рабочей поездкой.
12 ноября 2022  14:12
Михаил Мурашко дал старт серийному производству инновационной медицинской продукции в Самаре
171
Среди ключевых тем обсуждения – вопросы сохранения объектов культурного наследия, поддержки и развития добровольчества, а также фестивального движения детских духовых творческих коллективов.
11 ноября 2022  17:47
«На передовой идеологического фронта»: Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура»
1425
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
11 ноября 2022  13:53
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
572
Библиотека народов Поволжья попала в шорт-лист всероссийского конкурса!
11 ноября 2022  11:25
Библиотека народов Поволжья попала в шорт-лист всероссийского конкурса!
414
Ранее в регионе мобилизованные уже получили выплату в 50 тысяч рублей, утвержденную по решению губернатора.
10 ноября 2022  21:51
В Самарской области 10 ноября мобилизованные начали получать обещанные выплаты
617
Весь список