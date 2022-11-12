Минздрав СО: начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем

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Начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем.



Если эпизод повышения артериального давления случился хотя бы один раз, проверки должны стать систематическими.



Нормальное давление не должно превышать 120 и 80.

При отклонениях от нормы — важно обратиться к врачу.



Здоровье человека на 70% зависит от образа его жизни. В профилактике артериальной гипертонии именно образ жизни играет ключевую роль.



Помните о 5 простых правилах:



Следите за уровнем артериального давления



Контролируйте индекс массы тела



Откажитесь от никотина и алкоголя



Занимайтесь физической активностью не менее 30 минут ежедневно



Следите за режимом питания, не забывайте про фрукты и овощи. Ограничьте потребление соли.



Проверить, насколько велика вероятность столкнуться с артериальной гипертонией, поможет тест, доступный по ссылке.

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