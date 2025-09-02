Медицинский психолог Самарской психиатрической больницы рассказала, как помочь подросткам преодолеть компьютерную зависимость

72

Заведующая отделением медико-психологической помощи, медицинский психолог Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская:



"Компьютер является неотъемлемой частью жизни во время работы, учебы и досуга. При этом отношения с виртуальной реальностью у современного подростка могут становиться «нездоровыми» и перерастать в зависимость.



Какие факторы свидетельствуют о компьютерной зависимости у подростков?



Снижение контроля над режимом. Захваченность играми, мешающая заниматься важными делами и соблюдать распорядок дня.

Игры занимают первое место, вытесняя другие интересы и повседневную деятельность.

Увеличение времени за компьютером, несмотря на негативные последствия и неприятности: конфликты с родителями и друзьями, плохие оценки.



Как помочь подростку справиться с цифровой зависимостью?

Необходимо спокойно выяснить и помочь решить внутренние проблемы, которые вызывают желание спрятаться в игре и социальных сетях.

Помочь заново выстроить режим дня, включив туда интересные занятия, совместные мероприятия и активности.

Важно показать на личном примере, что может быть интересного в реальном мире и начать делать это вместе. Это поможет найти пути решения проблемы и контролировать процесс издалека.

Обратиться к специалисту. Квалифицированный психолог поможет подростку научиться справляться с повседневными трудностями и устанавливать отношения со сверстниками. Помощь специалиста также будет полезна в те моменты, когда ребёнку захочется снова заменить реальный мир виртуальной реальностью.



Необходимо с раннего возраста приучать ребёнка к здоровому образу жизни. Принципы ЗОЖ могут стать надежной опорой в борьбе с компьютерной зависимостью, помогая улучшить физическое и психическое здоровье, а также найти гармонию между виртуальным и реальным мирами".

Фото: freepik.com