Помочь заново выстроить режим дня, включив туда интересные занятия, совместные мероприятия и активности.
Медицинский психолог Самарской психиатрической больницы рассказала, как помочь подросткам преодолеть компьютерную зависимость
Это создает особую преемственность поколений и способствует формированию единого патриотического пространства в семье.
«Крылатое эхо Победы»: впервые в регионе конкурс патриотической песни организуется для родительских хоров
Будьте внимательны и осторожны!
Штормовое предупреждение: ночью 3 сентября в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
Самарскую область представляет мурал Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы», посвящённый трудовому подвигу жителей тыла в годы Великой Отечественной войны.
В Приволжском округе стартовало народное голосование фестиваля уличного искусства «ФормАРТ»
А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге.
«Крылья Советов» - бронзовый призер молодежной лиги по пляжному футболу 
Главная задача проекта – подготовка школьников старших классов к будущей финансово-грамотной жизни, формированию понимания роли налогов как в экономике государства, так и в жизни каждого человека.
В губернии стартует образовательный проект «Налоговый класс»
Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа».
СамГМУ и «ВладМиВа» объединят усилия в разработке новых лекарств для стоматологии и подготовке профильных кадров
Трудовая деятельность дает осужденным возможность получить новые полезные навыки, которые помогут им вернуться в общество и обеспечить свою жизнь законным способом.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО прошла ярмарка вакансий
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Медицинский психолог Самарской психиатрической больницы рассказала, как помочь подросткам преодолеть компьютерную зависимость

2 сентября 2025 17:28
72
Помочь заново выстроить режим дня, включив туда интересные занятия, совместные мероприятия и активности.

Заведующая отделением медико-психологической помощи, медицинский психолог Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская:

 "Компьютер является неотъемлемой частью жизни во время работы, учебы и досуга. При этом отношения с виртуальной реальностью у современного подростка могут становиться «нездоровыми» и перерастать в зависимость.

Какие факторы свидетельствуют о компьютерной зависимости у подростков?

 Снижение контроля над режимом. Захваченность играми, мешающая заниматься важными делами и соблюдать распорядок дня.
 Игры занимают первое место, вытесняя другие интересы и повседневную деятельность.
 Увеличение времени за компьютером, несмотря на негативные последствия и неприятности: конфликты с родителями и друзьями, плохие оценки.

Как помочь подростку справиться с цифровой зависимостью?
 Необходимо спокойно выяснить и помочь решить внутренние проблемы, которые вызывают желание спрятаться в игре и социальных сетях.
 Помочь заново выстроить режим дня, включив туда интересные занятия, совместные мероприятия и активности.
 Важно показать на личном примере, что может быть интересного в реальном мире и начать делать это вместе. Это поможет найти пути решения проблемы и контролировать процесс издалека.
 Обратиться к специалисту. Квалифицированный психолог поможет подростку научиться справляться с повседневными трудностями и устанавливать отношения со сверстниками. Помощь специалиста также будет полезна в те моменты, когда ребёнку захочется снова заменить реальный мир виртуальной реальностью.

Необходимо с раннего возраста приучать ребёнка к здоровому образу жизни. Принципы ЗОЖ могут стать надежной опорой в борьбе с компьютерной зависимостью, помогая улучшить физическое и психическое здоровье, а также найти гармонию между виртуальным и реальным мирами".

 

Фото:  freepik.com

Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
229
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
2 сентября 2025  09:23
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
206
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
378
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
382
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
582
Весь список