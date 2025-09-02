Медицинский психолог Самарской психиатрической больницы рассказала, как помочь подросткам преодолеть компьютерную зависимость

Заведующая отделением медико-психологической помощи, медицинский психолог Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская:
"Компьютер является неотъемлемой частью жизни во время работы, учебы и досуга. При этом отношения с виртуальной реальностью у современного подростка могут становиться «нездоровыми» и перерастать в зависимость.
Какие факторы свидетельствуют о компьютерной зависимости у подростков?
Снижение контроля над режимом. Захваченность играми, мешающая заниматься важными делами и соблюдать распорядок дня.
Игры занимают первое место, вытесняя другие интересы и повседневную деятельность.
Увеличение времени за компьютером, несмотря на негативные последствия и неприятности: конфликты с родителями и друзьями, плохие оценки.
Как помочь подростку справиться с цифровой зависимостью?
Необходимо спокойно выяснить и помочь решить внутренние проблемы, которые вызывают желание спрятаться в игре и социальных сетях.
Помочь заново выстроить режим дня, включив туда интересные занятия, совместные мероприятия и активности.
Важно показать на личном примере, что может быть интересного в реальном мире и начать делать это вместе. Это поможет найти пути решения проблемы и контролировать процесс издалека.
Обратиться к специалисту. Квалифицированный психолог поможет подростку научиться справляться с повседневными трудностями и устанавливать отношения со сверстниками. Помощь специалиста также будет полезна в те моменты, когда ребёнку захочется снова заменить реальный мир виртуальной реальностью.
Необходимо с раннего возраста приучать ребёнка к здоровому образу жизни. Принципы ЗОЖ могут стать надежной опорой в борьбе с компьютерной зависимостью, помогая улучшить физическое и психическое здоровье, а также найти гармонию между виртуальным и реальным мирами".
Фото: freepik.com