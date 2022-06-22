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Медицинские работники напоминают жителям СО о важности вакцинации от COVID-19

22 июня 2022 18:17
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В Самарской области продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции.

В Самарской области продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Прививки от COVID-19 уже сделали более 1 миллиона 738 тысяч жителей региона, повторную вакцинацию прошли свыше 470 тысяч человек.

Специалисты напоминают, спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. В период отпусков необходимо уделить особое внимание своему здоровью. Своевременная вакцинация поможет укрепить иммунитет и в случае встречи с инфекцией минимизирует риск тяжелого течения заболевания.

Пройти вакцинацию может взрослое население, а также подростки в возрасте от 12 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуги, по телефону поликлиники или обратившись на горячую линию по номеру «122». В целях повышения доступности профилактических мероприятий в регионе организована работа мобильных фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных населенных пунктах губернии, а также пунктов вакцинации в ТЦ.

«Чтобы уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией оставался низким, необходимо своевременно вакцинироваться, — подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. — «Готовь сани летом» — лучший принцип в отношении иммунитета. Поэтому я призываю всех, кто еще ни разу не вакцинировался, брать пример с тех, кто внес вклад в формирование коллективного иммунитета. Мы на сегодняшний день вакцинировали почти 1 млн 750 тысяч жителей области. Это большая цифра, но этого недостаточно. Необходимо обеспечить максимальный охват населения вакцинацией. Вакцинация не является абсолютным забралом и щитом, но она существенно снижает риск развития тяжелых форм заболевания. Поэтому тем, кто не сделал прививку спустя полгода после первичной вакцинации или перенесенной инфекции, необходимо это сделать. Вакцина защищает, создает иммунитет, которого, как мы видим на сегодняшний день, хватает на полгода. Через полгода его необходимо возобновлять. Это норма, это культура вакцинации, культура нашей общей защиты».

Информацию об адресах прививочных пунктов и наличии вакцин можно уточнить на официальном сайте ведомства в разделе «Вакцинация от COVID-19» (карта пунктов вакцинации), сообщает пресс-служба минздрава СО.

Теги: Коронавирус

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