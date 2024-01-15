Я нашел ошибку
Главные новости:
В Штабе оборудованы несколько площадок: спикер-зал, молодежная зона, детский уголок, зона круглых столов, зона коворкинга. 
В Самаре открылся Штаб общественной поддержки
Пожар на складе Wildberries произошел утром 13 января в поселке Шушары под Санкт-Петербургом, потушить его удалось только спустя сутки.
Wildberries нашла всех сотрудников сгоревшего склада
Из-за храпа нарушаются обменные процессы, прибавляется вес, повышается артериальное давление.
Лор-врач: о причинах храпа и способах от него избавиться
Купание в ледяной воде – экстремальная нагрузка для организма.
Минздрав СО: зимние купания могут быть опасны для здоровья
При сборе урожая одна из проблем – недостаток трудовых ресурсов.
Политеховцы разрабатывают специальный программно-аппаратный комплекс для сбора фруктов
Основные вопросы повестки совещания касались маршрутов № 36 и № 63, по которым на прошлой неделе поступили жалобы горожан и были зафиксированы нарушения.
В Самаре обсудили меры для улучшения ритмичности автобусных рейсов в Куйбышевском районе
Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Водителей просят без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно внимательными за рулем.
Сильная метель с ограничением видимости: в СО перекрыто движение еще по нескольким дорогам
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.13
-1.26
EUR 96.75
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская область стала одним из лидеров по числу участников всероссийского экодиктанта
Самарцам в музее Рязанова расскажут про советский авангард
Премьеру спектакля "Шагаем за Маяковским" покажут в Самарском театре "Город"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Лор-врач: о причинах храпа и способах от него избавиться

15 января 2024 20:12
158
Из-за храпа нарушаются обменные процессы, прибавляется вес, повышается артериальное давление.

Громкие хриплые звуки, издаваемые во сне, которые привычно называть храпом, говорят о том, что мозг недостаточно снабжается кислородом, рассказал 15 января лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, пишут "Известия".

«Когда человек храпит, его головной мозг не вентилируется, потому что вентиляция головного мозга осуществляется при дыхании через нос. А когда человек храпит, идет горловое дыхание. То есть мозг того, кто храпит, страдает», — объяснил он в интервью радио Sputnik.

Зайцев добавил, что после такого сна человек может просыпаться утомленным и разбитым, из-за храпа нарушаются обменные процессы, прибавляется вес, повышается артериальное давление. В результате возникают колоссальные риски инфаркта и инсульта.

По словам врача, среди причин храпа может быть отек слизистой оболочки полости носа, разрастание носовых раковин, искривленная перегородка носа, полипы в полости носа, неправильный образ жизни с вечерними перееданиями.

«С храпом нужно приходить не к врачу-сомнологу, а к лор-врачу. Лор-врач осмотрит, оценит степень выраженности проблемы, выяснит, что этому способствует — искривленная перегородка носа, носовые раковины, носоглотка, синусит, полипы или избыточный вес. И даст рекомендации. Там, где надо, проводится хирургическая операция», — сказал доктор Зайцев.

По его словам, где возможно, оказывается амбулаторная помощь. Порой нужно промыть пазухи, полость носа и носоглотку, снять воспаление и отек, чтобы носовое дыхание стало полноценным.

Теги: Медицина Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Россия обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе "болезни Х", и своевременного и адекватного реагирования на них.
14 января 2024, 16:02
Роспотребнадзор: заявления о "болезни Х" могут иметь экономические мотивы
Россия обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе "болезни Х", и своевременного и... Здравоохранение
614
Программа предусматривает в том числе увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи, профилактических осмотров, медицинской реабилитации и лечения в стационарах.
09 января 2024, 20:19
В Правительстве утвердили программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2024-2026 годы
Программа предусматривает в том числе увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи, профилактических осмотров, медицинской реабилитации и... Здравоохранение
808
По словам врача, крахмалистые продукты (к ним относится картофель) разделяют на содержащие медленные и быстрые углеводы.
13 декабря 2023, 15:59
Диетолог: о негативных свойствах картофеля
По словам врача, крахмалистые продукты (к ним относится картофель) разделяют на содержащие медленные и быстрые углеводы. Здравоохранение
2203
Здравоохранение
Из-за храпа нарушаются обменные процессы, прибавляется вес, повышается артериальное давление.
15 января 2024  20:12
Лор-врач: о причинах храпа и способах от него избавиться
158
Заготовлено около 50 000 литров крови и ее компонентов.
15 января 2024  17:35
В 2023 году донорами стали более 28 тысяч жителей Самарской области
253
Все больше медработников становятся участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
15 января 2024  15:58
Более 1000 медработников региона получили соцподдержку
287
В России начало расти число людей с алкогольной зависимостью
15 января 2024  09:08
В России начало расти число людей с алкогольной зависимостью
267
Россия обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе
14 января 2024  16:02
Роспотребнадзор: заявления о "болезни Х" могут иметь экономические мотивы
615
В Давосе обсудят болезнь Х, способную в 20 раз превзойти COVID-19 по смертности
14 января 2024  10:15
В Давосе обсудят болезнь Х, способную в 20 раз превзойти COVID-19 по смертности
731
Врач рассказала о правильной реакции на новости о новых вспышках инфекций
13 января 2024  09:58
Врач рассказала о правильной реакции на новости о новых вспышках инфекций
889
Более 1000 медработников получили соцподдержку​​​​​​​. Льготная ипотека, «подъемные», выплаты до 1,5 млн рублей.
12 января 2024  16:59
В регионе все больше медработников становятся участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
1172
Семейные прогулки, оздоровительные бег и ходьба.
12 января 2024  15:10
Тольяттинский врач рассказала о видах и правилах физической нагрузки в зависимости от возраста
965
В перинатальных центрах областной больницы им. В.Д. Середавина и больницы № 5 Тольятти за этот период родились 6 двойняшек.
12 января 2024  14:58
С 1 по 10 января в родильных отделениях области появились на свет 555 малышей
937
Весь список
В центре внимания
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
15 января 2024  11:33
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
301
Продолжается отбор общественных пространств для Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства.
14 января 2024  11:23
Продолжается отбор общественных пространств для Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства
1269
Шесть случаев отравления угарным газом произошло в регионе с начала года
13 января 2024  13:47
Шесть случаев отравления угарным газом произошло в регионе с начала года
1013
Дмитрий Азаров обратился к сотрудникам самарских СМИ по случаю Дня российской печати
13 января 2024  10:53
Дмитрий Азаров обратился к сотрудникам самарских СМИ по случаю Дня российской печати
860
Сегодня отмечают День Самарской Губернии
13 января 2024  10:10
Сегодня отмечают День Самарской Губернии
907
Весь список