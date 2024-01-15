Лор-врач: о причинах храпа и способах от него избавиться

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Громкие хриплые звуки, издаваемые во сне, которые привычно называть храпом, говорят о том, что мозг недостаточно снабжается кислородом, рассказал 15 января лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, пишут "Известия".

«Когда человек храпит, его головной мозг не вентилируется, потому что вентиляция головного мозга осуществляется при дыхании через нос. А когда человек храпит, идет горловое дыхание. То есть мозг того, кто храпит, страдает», — объяснил он в интервью радио Sputnik.

Зайцев добавил, что после такого сна человек может просыпаться утомленным и разбитым, из-за храпа нарушаются обменные процессы, прибавляется вес, повышается артериальное давление. В результате возникают колоссальные риски инфаркта и инсульта.

По словам врача, среди причин храпа может быть отек слизистой оболочки полости носа, разрастание носовых раковин, искривленная перегородка носа, полипы в полости носа, неправильный образ жизни с вечерними перееданиями.

«С храпом нужно приходить не к врачу-сомнологу, а к лор-врачу. Лор-врач осмотрит, оценит степень выраженности проблемы, выяснит, что этому способствует — искривленная перегородка носа, носовые раковины, носоглотка, синусит, полипы или избыточный вес. И даст рекомендации. Там, где надо, проводится хирургическая операция», — сказал доктор Зайцев.

По его словам, где возможно, оказывается амбулаторная помощь. Порой нужно промыть пазухи, полость носа и носоглотку, снять воспаление и отек, чтобы носовое дыхание стало полноценным.