Часть праха Майи Плисецкой и Родиона Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище

Прах, принадлежащий народной артистке СССР балерине Майе Плисецкой и народному артисту СССР композитору Родиону Щедрину, был захоронен на территории Новодевичьего кладбища в Москве. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в пресс-службе Большого театра, пишут "Известия".

«На Новодевичьем кладбище Москвы прошла церемония захоронения праха балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина», — говорится в сообщении в Telegram-канале культурного учреждения.

В тексте отметили большой вклад, который деятели внесли в балет и мировую музыкальную культуру. В Большом театре привели фрагменты из автобиографических произведений Щедрина и Плисецкой, где они характеризовали уникальное наследие друг друга.

Артист балета, режиссер и продюсер Андрис Лиепа 25 ноября прошлого года сообщил, что часть совместного праха Плисецкой и Щедрина развеяли над Окой, так еще при жизни завещали сделать сами деятели искусства.

