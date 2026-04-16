Минцифры: ИИ в России нужно цензурировать

Минцифры считает, что искусственный интеллект в России нужно цензурировать, чтобы ограничить определенные вопросы от пользователей, заявил замглавы ведомства Александр Шойтов, сообщает iphones.ru со ссылкой на РИА Говости.

"Людей у нас цензурировать нельзя, у них есть права. А вот конкретно искусственный интеллект – у него на входе и на выходе должны стоять цензуры, которые запрещают определенные запросы, вопросы", - Александр Шойтов, замглавы Минцифры

В марте Минцифры опубликовало законопроект о регулировании ИИ. Документ вводит понятие искусственного интеллекта, а также обязывает маркировать фото и видео, созданные с его помощью.

