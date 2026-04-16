Я нашел ошибку
Главные новости:
Минцифры считает, что искусственный интеллект в России нужно цензурировать, чтобы ограничить определенные вопросы от пользователей, заявил замглавы ведомства Александр Шойтов.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.23
-0.62
EUR 88.73
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минцифры: ИИ в России нужно цензурировать

72
Минцифры считает, что искусственный интеллект в России нужно цензурировать, чтобы ограничить определенные вопросы от пользователей, заявил замглавы ведомства Александр Шойтов, сообщает iphones.ru со ссылкой на РИА Говости.

"Людей у нас цензурировать нельзя, у них есть права. А вот конкретно искусственный интеллект – у него на входе и на выходе должны стоять цензуры, которые запрещают определенные запросы, вопросы", - Александр Шойтов, замглавы Минцифры

В марте Минцифры опубликовало законопроект о регулировании ИИ. Документ вводит понятие искусственного интеллекта, а также обязывает маркировать фото и видео, созданные с его помощью. 

 

Фото:   pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
137
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
191
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
204
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам СВО во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля.
16 апреля 2026  18:25
214
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
16 апреля 2026  13:52
334
Весь список