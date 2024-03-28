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Каждый второй самарец боится визитов к стоматологу и онкологу

28 марта 2024 11:21
136
Каждый второй самарец боится визитов к стоматологу и онкологу

Более 36% жителей Самары не любят ходить к стоматологу, а 23% – к онкологу, даже по поводу профилактического осмотра. Такие данные получила «АльфаСтрахование» по итогам опроса.

В антитопе у горожан также – гинеколог (так ответили 22% опрошенных), уролог (20%) и проктолог (19%). Еще 16% избегают визитов к гастроэнтерологу, а 15% ни за что не пошли бы к психотерапевту.

По 12% не любят дерматологов и кардиологов, 8% – офтальмологов, 6% – рентгенологов. В антитопе у самарцев также хирурги (5%) и оториноларингологи (4%).

Регулярно (раз в год) проходят диспансеризацию 42% опрошенных, а 13% раз в полгода сдают анализы. Есть и те, кто делает это ежемесячно, но их немного – 5%. Больше года назад были у врача 17% респондентов.

77% опрошенных обращаются к медикам по причине плохого самочувствия или при болезни. При этом каждый третий считает достаточным визит к врачу общей практики в этой ситуации и не готовы на дополнительные обследования при отсутствии острых состояний.

Нежелание идти на прием к тому или иному врачу респонденты связывают, в первую очередь, с детскими травмами (39%) и с низким качеством ранее оказанных услуг (29%). Также самарцы не хотят записываться к медикам из-за отсутствия в городе специалистов с хорошими отзывами (22%). Еще 19% боятся услышать плохой диагноз.

В опросе приняли участие 1286 человек.

Теги: Опрос

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