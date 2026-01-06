Я нашел ошибку
Главные новости:
Посмотреть ее можно будет в 22:30 на телеканалах «450» (21-ая кнопка), «Самара-ГИС», «Тольятти 24», на их сайтах и в социальных сетях, а также в официальных пабликах Правительства Самарской области.
Жители губернии смогут смотреть прямую трансляцию Рождественского богослужения
В ходе экскурсии посетители знакомятся с разными зонами стадиона: трибунами и ложами, раздевалками «Крыльев» и «Акрона», посещают зал для пресс-конференций и выходят прямо на поле к тренерским скамейкам.
На стадионе «Солидарность Самара Арена» в дни каникул организованы экскурсии 
Нередко одышка связана с заболеваниями органов дыхания. 
Кардиолог: одной из причин появления одышки являются сбои в работе сердечно-сосудистой системы
Меры вводятся для того, чтобы повысить качество жизни и финансовую обеспеченность граждан старшего поколения.
В России планирует развивать удаленную работа для пенсионеров
По информации Приволжского УГМС 7 января в Самаре ночью -9,-11°С, днем -4,-6°С. На дорогах местами гололедица.
7 января в регионе снег, слабая метель, до -8°С
Прошедший год стал этапом активного развития культурной среды в рамках новых федеральных и региональных инициатив.
Культурные люди»: в 2026 году в регионе будет отремонтировано 6 объектов культуры, создано 6 креативных мини-кластеров и 2 детских филармонии
Они продолжают организовывать увлекательные мероприятия для воспитанников центров.
«Полицейский Дед Мороз»: полицейские региона продолжают посещать воспитанников социально-реабилитационных центров
Главное богослужение в Самаре состоится в Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией.
В  храмах Самарской митрополии состоятся Рождественские богослужения
Кардиолог: одной из причин появления одышки являются сбои в работе сердечно-сосудистой системы

Нередко одышка связана с заболеваниями органов дыхания. 

Такой симптом, как одышка, которая представляет собой ощущение нехватки воздуха, нельзя игнорировать, поскольку он нередко сигнализирует о серьезных нарушениях в организме, в том числе о риске инфаркта или инсульта, рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.

Одной из самых частых причин появления одышки являются сбои в работе сердечно-сосудистой системы.

«Сердце обеспечивает циркуляцию крови и доставку кислорода к органам и тканям. Если эта функция нарушается, организм начинает испытывать кислородное голодание, что и проявляется чувством нехватки воздуха», — предупредила Золотарева.

Нередко одышка связана с заболеваниями органов дыхания. 

«Бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких и пневмония часто сопровождаются затрудненным дыханием. При отсутствии лечения такие заболевания могут прогрессировать и значительно ухудшить общее состояние пациента», — подчеркнула врач.

Еще одной возможной причиной специалист назвала анемию — состояние, при котором в крови снижается уровень эритроцитов или гемоглобина, который отвечает за перенос кислорода. В результате ткани и органы не получают его в достаточном объеме.

«Иногда одышка имеет психоэмоциональную природу. При тревожных расстройствах и панических атаках она может возникать без видимой физической причины и сопровождаться учащенным сердцебиением, чувством страха и внутреннего напряжения. В таких случаях важно учитывать влияние психики на общее состояние организма», — добавила кардиолог.

Врач предостерегла от попыток самостоятельно справляться с одышкой с помощью народных методов или препаратов без назначения специалиста, поскольку это может быть опасно и может усугубить состояние.

 

Фото:  pxhere.com

 

