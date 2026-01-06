Кардиолог: одной из причин появления одышки являются сбои в работе сердечно-сосудистой системы

Такой симптом, как одышка, которая представляет собой ощущение нехватки воздуха, нельзя игнорировать, поскольку он нередко сигнализирует о серьезных нарушениях в организме, в том числе о риске инфаркта или инсульта, рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.

Одной из самых частых причин появления одышки являются сбои в работе сердечно-сосудистой системы.

«Сердце обеспечивает циркуляцию крови и доставку кислорода к органам и тканям. Если эта функция нарушается, организм начинает испытывать кислородное голодание, что и проявляется чувством нехватки воздуха», — предупредила Золотарева.

Нередко одышка связана с заболеваниями органов дыхания.

«Бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких и пневмония часто сопровождаются затрудненным дыханием. При отсутствии лечения такие заболевания могут прогрессировать и значительно ухудшить общее состояние пациента», — подчеркнула врач.

Еще одной возможной причиной специалист назвала анемию — состояние, при котором в крови снижается уровень эритроцитов или гемоглобина, который отвечает за перенос кислорода. В результате ткани и органы не получают его в достаточном объеме.

«Иногда одышка имеет психоэмоциональную природу. При тревожных расстройствах и панических атаках она может возникать без видимой физической причины и сопровождаться учащенным сердцебиением, чувством страха и внутреннего напряжения. В таких случаях важно учитывать влияние психики на общее состояние организма», — добавила кардиолог.

Врач предостерегла от попыток самостоятельно справляться с одышкой с помощью народных методов или препаратов без назначения специалиста, поскольку это может быть опасно и может усугубить состояние.

Фото: pxhere.com