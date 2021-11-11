Какую вакцину выбрать для первой вакцинации?

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Отвечает главный терапевт минздрава Ирина Золотовская.



На территории РФ зарегистрировано 4 вакцины. Все они безопасны и эффективны, а их применение позволит создать необходимую защиту от новой коронавирусной инфекции. Выбор остается за человеком, либо при наличии противопоказаний принимается решение с врачом.



Но несмотря на это, среди пользователей соцсетей разгораются споры, какая вакцина лучше.

Сотрудники #ЦУР63 зафиксировали вопросы на эту тему и задали их главному терапевту минздрава Самарской области по Самаре Ирине Золотовской.

Фото: скриншот видео