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Какую вакцину выбрать для первой вакцинации?

11 ноября 2021 17:07
85
Отвечает главный терапевт минздрава Ирина Золотовская.

Отвечает главный терапевт минздрава Ирина Золотовская.

На территории РФ зарегистрировано 4 вакцины. Все они безопасны и эффективны, а их применение позволит создать необходимую защиту от новой коронавирусной инфекции. Выбор остается за человеком, либо при наличии противопоказаний принимается решение с врачом.

Но несмотря на это, среди пользователей соцсетей разгораются споры, какая вакцина лучше.

Сотрудники #ЦУР63 зафиксировали вопросы на эту тему и задали их главному терапевту минздрава Самарской области по Самаре Ирине Золотовской.

 

Фото:  скриншот видео

Теги: Вакцинация

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