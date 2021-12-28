Армен Бенян: в Самарской области вакцинировать подростков от COVID-19 начнут с января 2022 года

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Подростки в возрасте 12-17 лет смогут ежегодно проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Несовершеннолетние этой возрастной категории отнесены ведомством к приоритету третьего уровня, то есть их будут вакцинировать в последнюю очередь, после людей старше 60 лет, медработников, людей с хроническими заболеваниями, жителей городов-миллионников, работников сферы обслуживания, студентов и т. д.

"Вакцинация подростков начнется по мере поступления вакцины, мы ожидаем поставки в начале нового года. Противопоказания для детей абсолютно идентичны противопоказаниям для взрослых: тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, онкологические заболевания в стадии прохождения химиотерапии или другой вид комбинированного лечения", - рассказал министр здравоохранения Армен Бенян в прямом эфире из Центра управления регионом.

Вакцинация подростков от COVID-19 будет проходить добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или иного законного представителя.