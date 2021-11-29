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Вакцинация будущих мам проводится с 22 недель беременности. Применяют вакцину "Спутник V".



Беременные относятся к категории с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией. Чтобы минимизировать риски и защитить себя и малыша, важно сделать прививку.



По вопросам вакцинации беременной женщине необходимо обратиться к лечащему врачу и врачу акушеру-гинекологу в поликлинику по месту жительства.



Информируем, также в настоящее время разрешена вакцинация «Спутником V» при грудном вскармливании.