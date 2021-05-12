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Самарцам рассказали о симптоматике прививки от коронавируса

12 мая 2021 13:39
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Самарцам рассказали о симптоматике прививки от коронавируса

Пользователи в соцсетях высказывают опасения насчет вакцинации от коронавируса. #ЦУР63 зафиксировал сразу десятки сообщений жителей, где они признаются, что не делают прививку из-за боязни побочных явлений.

«Если поднимется температура, нужно ее сбивать или нет», «Слышал, что люди после прививки лежат по три дня с температурой 39 градусов», «Говорят, место укола распухает, и что потом с этим делать?».

Главный инфекционист региона Елена Стребкова подробно отвечает на все интересующие жителей вопросы, собранные #ЦУР63, сообщает оперштаб в ВК.

Видео можно посмотреть здесь.

 

Теги: вакцинация коронавирус прививка

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