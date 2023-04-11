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Полезно ли детям проходить тысячи шагов в день? Как формировать культуру питания в семье и почему это важно для будущего ребёнка?



Об этом рассказывает главный внештатный специалист по дошкольно-школьной медицине министерства здравоохранения Самарской области Инна Шадрина:



«Сегодня у детей уже в дошкольном и младшем школьном возрасте мы выявляем избыточную массу тела. И, конечно, это преимущественно связано с пищевым поведением, которое практикуется в семье. Поэтому важно говорить именно о культуре питания.



Что такое режим дня?



Это правильное режимное питание: завтрак, обед, полдник, ужин. Прием пищи не чаще, чем каждые 4 часа с определённым набором полезных продуктов.



Это правильные перекусы и дозированная физическая нагрузка. Для перекуса ребенку лучше давать фрукт, возможно, даже нарезанный овощ – морковку или кусочки сладкого перца.



Помните о пеших прогулках на свежем воздухе - ребенок тоже должен проходить свои маленькие, детские тысячи шагов.



Вовремя лечь спать и вовремя проснуться – это тоже важные составляющие здорового режима дня.



Как относиться к наличию сладкого в рационе ребенка? Уважаемые наши мамы, папы, бабушки и дедушки, чем дальше вы отодвинете первую встречу ребенка с гиперсладким продуктом — шоколадом, — тем будет лучше для него. Возможно, это станет у него таким радостными событием, которое не войдет в привычку, не станет зависимостью и это однозначно лучше отразится на его здоровье. Всегда помните про правильные сладкие продукты –фрукты и овощи.



Культура питания формируется в семье и главными ее приверженцами должны стать сначала сами родители. Пример мамы и папы поможет ребенку с детства привить правила полезного питания и физической активности, а значит сделать его будущее более здоровым».

Фото: минздрав СО