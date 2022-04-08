Хирурги больницы им.В.Д.Середавина сохранили годовалой девочке возможность говорить

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Врачи Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина провели сложную операцию годовалой девочке. Новообразование на шее ребенка родители заметили полгода назад и сразу обратились за консультацией к врачам. Некоторое время специалисты наблюдали за состоянием юной пациентки и, когда поняли, что опухоль растет, приняли решение оперировать.



Как поясняют врачи, у маленькой Софии было врождённое новообразование, которое прилежало к основанию черепа и распространялось на всю шею, доходя до ключицы. Подобные обширные операции проводят редко и только в федеральных центрах, но сейчас появилась возможность проводить их и в отделении педиатрического корпуса больницы.



Операция по спасению жизни годовалой девочки длилась 2,5 часа. Как отмечают медики, сложность состояла в том, что опухоль затрагивала важные органы ребенка.



«При обследовании мы обнаружили, что около опухоли проходили крупные сосуды: сонная артерия, которая питает мозг и все ткани головы. Также обнаружили расширенную вену, которая забирает кровь из головного мозга, поэтому операции в этом месте представляют достаточно серьёзное опасение, поскольку при повреждении сосуда возможно нарушение кровоснабжения головного мозга или нарушение оттока крови головного мозга. В связи с особенностями анатомического строения и того, что там проходил блуждающий нерв, который затрагивает сердце, гортань, диафрагму, чтобы сохранить ребёнку голос, речь, не повлиять на другие органы, была проделана такая кропотливая работа», - рассказывает заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии, главный специалист по детской челюстно-лицевой хирургии Министерства здравоохранения Самарской области Александр Серегин.



В случае промедления с операцией опухоль в шее продолжала бы расти, сдавливая сосуды, и в итоге могла привести к нарушению кровоснабжения, а также повлиять на деформацию позвоночника.

«Помню, что операция длилась долго по времени, я ждала дочку в коридоре. Александр Сергеевич вышел и сказал: «Всё хорошо, мы сохранили сосуды и убрали опухоль». Спасибо врачам! Отношение персонала было очень хорошее, в отделении нас все полюбили и ласково называли «Булочка». Сейчас нам намного легче и даже в семье всем кажется, что после операции наша малышка очень подросла», - отмечает мама девочки Екатерина Назарова.



Новообразование врачи удалили в полном объёме с минимальной кровопотерей. Маленькую Софию выписали домой. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, теперь ей предстоит курс восстановления в дневном стационаре педиатрического корпуса больницы, а также занятия с логопедом. Но главное - у родителей появилась надежда, что их дочка обязательно произнесет свои первые слова и когда-нибудь сама скажет врачам «спасибо», сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: минздрав СО