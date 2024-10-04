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Глава минздрава региона выступил с лекцией для ординаторов СамГМУ

4 октября 2024 15:08
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Армен Бенян прочитал лекцию ординаторам СамГМУ на тему цифровой трансформации здравоохранения.

Врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян прочитал лекцию ординаторам СамГМУ на тему цифровой трансформации здравоохранения. Лекция состоялась для ординаторов первого года обучения по клиническим специальностям кардиология, эндокринология и инфекционные болезни.

«Сегодня все без исключения процессы выстраиваются через призму электронных медицинских систем. И СамГМУ является общепризнанным лидером не только на территории нашего региона, полностью интегрируясь с практическим здравоохранением и развивая те электронные системы, которые внедрены во все медицинские учреждения. Но и на основании собственных разработок систем искусственного интеллекта, систем поддержки принятия врачебных решений университет масштабирует эту практику по всей России», — подчеркнул Армен Бенян.

Лекция была построена в интерактивном формате. Как отметил министр, обратная связь ребят помогла понять особенности их восприятия, их осведомленность в тех процессах, которые сейчас развиваются в практическом здравоохранении. Он подчеркнул, что поколение, которое в ближайшее время придет в практическое звено, уже подготовлено и осознает риски, с которыми может быть сопряжена медицинская деятельность.

СамГМУ традиционно уделяет повышенное внимание качеству подготовки ординаторов, и выпуск ординаторов для системы здравоохранения ежегодно растет. Она ведется по 53 специальностям на 58 кафедрах. По запросу практического здравоохранения в программу ординатуры включаются дополнительные актуальные модули, курсы по расширению практических навыков и адаптации к работе в реальных условиях. Для этого СамГМУ заключил договоры о практической подготовке обучающихся с более 100 медицинскими организациями.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара

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