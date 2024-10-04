Глава минздрава региона выступил с лекцией для ординаторов СамГМУ

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Врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян прочитал лекцию ординаторам СамГМУ на тему цифровой трансформации здравоохранения. Лекция состоялась для ординаторов первого года обучения по клиническим специальностям кардиология, эндокринология и инфекционные болезни.



«Сегодня все без исключения процессы выстраиваются через призму электронных медицинских систем. И СамГМУ является общепризнанным лидером не только на территории нашего региона, полностью интегрируясь с практическим здравоохранением и развивая те электронные системы, которые внедрены во все медицинские учреждения. Но и на основании собственных разработок систем искусственного интеллекта, систем поддержки принятия врачебных решений университет масштабирует эту практику по всей России», — подчеркнул Армен Бенян.



Лекция была построена в интерактивном формате. Как отметил министр, обратная связь ребят помогла понять особенности их восприятия, их осведомленность в тех процессах, которые сейчас развиваются в практическом здравоохранении. Он подчеркнул, что поколение, которое в ближайшее время придет в практическое звено, уже подготовлено и осознает риски, с которыми может быть сопряжена медицинская деятельность.



СамГМУ традиционно уделяет повышенное внимание качеству подготовки ординаторов, и выпуск ординаторов для системы здравоохранения ежегодно растет. Она ведется по 53 специальностям на 58 кафедрах. По запросу практического здравоохранения в программу ординатуры включаются дополнительные актуальные модули, курсы по расширению практических навыков и адаптации к работе в реальных условиях. Для этого СамГМУ заключил договоры о практической подготовке обучающихся с более 100 медицинскими организациями.

Фото: пресс-служба СамГМУ