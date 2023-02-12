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Где в Самарской области выявлены новые случаи коронавируса

12 февраля 2023 21:44
165
В Самаре за сутки заболели 225 человек, в Тольятти - 250.

В регионе 12 февраля выявлены 656 новых случаев COVID-19:

- 250 в г. Тольятти

- 225 в г. Самара

- 47 в г. Жигулевск

- 37 в г.Новокуйбышевск

- 34 в г. Сызрань

- 17 в г. Кинель

- 8 в г. Чапаевск

- 8 в Нефтегорском районе

- 6 в Кинельском районе

- 4 в Алексеевском районе

- 4 в Клявлинском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шигонском районе

Госпитализированы 35 человек.

 

Фото:  ru.freepik.com

Теги: Коронавирус

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