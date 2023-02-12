Где в Самарской области выявлены новые случаи коронавируса

В регионе 12 февраля выявлены 656 новых случаев COVID-19:
- 250 в г. Тольятти
- 225 в г. Самара
- 47 в г. Жигулевск
- 37 в г.Новокуйбышевск
- 34 в г. Сызрань
- 17 в г. Кинель
- 8 в г. Чапаевск
- 8 в Нефтегорском районе
- 6 в Кинельском районе
- 4 в Алексеевском районе
- 4 в Клявлинском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шигонском районе
Госпитализированы 35 человек.
Фото: ru.freepik.com