Где в Самарской области 28 декабря выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области 28 декабря выявлено 219 новых случаев COVID-19:
- 90 в г. Самара
- 50 в г. Тольятти
- 21 в г. Кинель
- 8 в Хворостянском районе
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в Сергиевском районе
- 5 в г. Отрадный
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в г. Сызрань
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Богатовском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в г. Октябрьск
Госпитализированы 55 человек.