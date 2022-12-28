Где в Самарской области 28 декабря выявлены новые случаи коронавируса

62

В Самарской области 28 декабря выявлено 219 новых случаев COVID-19:

- 90 в г. Самара

- 50 в г. Тольятти

- 21 в г. Кинель

- 8 в Хворостянском районе

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в Сергиевском районе

- 5 в г. Отрадный

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в г. Сызрань

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Богатовском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в г. Октябрьск

Госпитализированы 55 человек.