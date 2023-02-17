Где в Самарской области 17 февраля выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области 17 февраля выявлен 721 новый случай коронавирусной инфекции:
- 215 в г. Самара
- 209 в г. Тольяти
- 51 в г. Новокуйбышевск
- 31 в г. Кинель
- 27 в г. Сызрань
- 24 в Безенчукском районе
- 19 в Большеглушицком районе
- 19 в Волжском районе
- 18 в Борском районе
- 13 в г. Похвистнево
- 11 в Ставропольском районе
- 11 в г. Октябрьск
- 11 в г. Чапаевск
- 10 в Нефтегорском районе
- 7 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Приволжском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Кинельском районе
- 4 в Шигонском районе
- 4 в г. Отрадный
- 3 в Алексеевском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Богатовском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Елховском районе
Фото: ru.freepik.com