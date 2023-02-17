Я нашел ошибку
Главные новости:
В спортивном состязании приняли участие 20 человек.
Сотрудники 7 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС СО боролись за победу на соревнованиях по настольному теннису
В Самаре за сутки заболели 215 человек, в Тольятти -  209. 
Где в Самарской области 17 февраля выявлены новые случаи коронавируса
В одном из домов в поселке Ягодное были найдены тела мужчины и его супруги с множественными ножевыми ранениями.
35-летний житель села Ягодное, обвиняемый в убийстве супружеской пары и кражах, предстанет перед судом 
С начала прививочной кампании от COVID-19 мобильные медицинские бригады выезжают в организованные коллективы, на предприятия, в образовательные учреждения для вакцинации сотрудников.
Специалисты минздрава СО прошли ревакцинацию от COVID-19 на рабочем месте
Сегодня ИПО СамГМУ объединяет 15 кафедр, координирует работу на 46 кафедрах образовательных институтов.
В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное 40-летию ИПО СамГМУ
Сегодня, также  в усиленном режиме осуществляют служебные обязанности сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
В Самаре сегодня активно проходят комплексные оперативно-профилактические мероприятия
От своевременной передачи этой информации зависит актуальность данных начислений в квитанции.
До 25 февраля «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета ГВС от своих клиентов
"Россия не будет уподобляться фашистской Германии и сжигать книги, изымать их из оборота или запрещать."
В Госдуме заявили, что книги уехавших из России писателей не будут запрещать
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.76
0.55
EUR 79.98
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Где в Самарской области 17 февраля выявлены новые случаи коронавируса

17 февраля 2023 20:51
80
В Самаре за сутки заболели 215 человек, в Тольятти -  209. 

В Самарской области 17 февраля выявлен 721 новый случай коронавирусной инфекции: 

- 215 в г. Самара

- 209 в г. Тольяти

- 51 в г. Новокуйбышевск

- 31 в г. Кинель

- 27 в г. Сызрань

- 24 в Безенчукском районе

- 19 в Большеглушицком районе

- 19 в Волжском районе

- 18 в Борском районе

- 13 в г. Похвистнево

- 11 в Ставропольском районе

- 11 в г. Октябрьск

- 11 в г. Чапаевск

- 10 в Нефтегорском районе

- 7 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в Приволжском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Кинельском районе

- 4 в Шигонском районе

- 4 в г. Отрадный

- 3 в Алексеевском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Богатовском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Елховском районе

 

Фото:  ru.freepik.com

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С начала прививочной кампании от COVID-19 мобильные медицинские бригады выезжают в организованные коллективы, на предприятия, в образовательные учреждения для вакцинации сотрудников.
17 февраля 2023, 20:02
Специалисты минздрава СО прошли ревакцинацию от COVID-19 на рабочем месте
С начала прививочной кампании от COVID-19 мобильные медицинские бригады выезжают в организованные коллективы, на предприятия, в образовательные учреждения для... Здравоохранение
91
В Самаре за сутки заболели 192 человека, в Тольятти - 265.
15 февраля 2023, 21:37
Где в Самарской области 15 февраля выявлены новые случаи коронавируса
В Самаре за сутки заболели 192 человека, в Тольятти - 265. Здравоохранение
537
В среднем сейчас ежедневно прививается около 1000 человек.
14 февраля 2023, 19:55
За месяц более 36 тысяч жителей Самарской области привились от новой коронавирусной инфекции
В среднем сейчас ежедневно прививается около 1000 человек.   Здравоохранение
602
Здравоохранение
В Самаре за сутки заболели 215 человек, в Тольятти -  209. 
17 февраля 2023  20:51
Где в Самарской области 17 февраля выявлены новые случаи коронавируса
80
С начала прививочной кампании от COVID-19 мобильные медицинские бригады выезжают в организованные коллективы, на предприятия, в образовательные учреждения для вакцинации сотрудников.
17 февраля 2023  20:02
Специалисты минздрава СО прошли ревакцинацию от COVID-19 на рабочем месте
93
Сегодня ИПО СамГМУ объединяет 15 кафедр, координирует работу на 46 кафедрах образовательных институтов.
17 февраля 2023  19:38
В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное 40-летию ИПО СамГМУ
121
Центр оснащается новым оборудованием, специалисты широко применяют современные методики по лечению пациентов с инсультами.
17 февраля 2023  15:06
В Региональном сосудистом центре успешно проводятся операции по удалению тромбов при инсульте
196
Обновленный офис посещают около 1400 жителей поселка Зеленовка и ближайших населенных пунктов — Васильевка и Рассвет.
16 февраля 2023  18:42
Врач общей практики поселка Зеленовка ведет прием пациентов в новых условиях
427
Фаст-трек хирургия — это удаленная подготовка пациента к операции, проведение малоинвазивного вмешательства в стационаре и ведение реабилитации на дому.
16 февраля 2023  14:38
В Клиниках СамГМУ внедрили удаленную подготовку пациентов к операции с использованием телемедицинских технологий
535
Овощи и фрукты являются основным источником клетчатки, или пищевых волокон.
16 февраля 2023  14:26
Врач-педиатр: «Чем больше свежих овощей и фруктов в рационе ребенка, тем лучше работают органы пищеварения»
616
В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере ГБУЗ СОКОД прошел ежегодный медицинский совет.
16 февраля 2023  13:45
В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере ГБУЗ СОКОД прошел ежегодный медицинский совет
553
В Самаре за сутки заболели 192 человека, в Тольятти - 265.
15 февраля 2023  21:37
Где в Самарской области 15 февраля выявлены новые случаи коронавируса
538
Старшая операционная сестра педиатрического корпуса больницы Середавина рассказала об особой миссии представителей этой профессии.
15 февраля 2023  19:44
15 февраля — Международный день операционной медицинской сестры
644
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
4553
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
16158
Весь список
В центре внимания
С рабочим визитом Самарскую область посещает делегация ОАО «Минского тракторного завода».
17 февраля 2023  14:57
Самарская область выстраивает взаимовыгодное сотрудничество с Республикой Беларусь
204
Весна в эфире: солнце над Самарской областью может вызвать помехи на телеэкранах
17 февраля 2023  13:14
Весна в эфире: солнце над Самарской областью может вызвать помехи на телеэкранах
231
В Самаре открылись 2 миграционных пункта
17 февраля 2023  12:28
В Самаре открылись 2 миграционных пункта
234
Совсем скоро в Самаре начнутся общественные обсуждения дизайн-проектов территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году
17 февраля 2023  12:21
Скоро в Самаре начнутся общественные обсуждения дизайн-проектов территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году
712
В Самаре в рамках строительства станции метро изменится схема движения транспорта, включая общественный
17 февраля 2023  09:51
В Самаре в рамках строительства станции метро изменится схема движения транспорта, включая общественный
545
Весь список