Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области 28 февраля выявлено 592 новых случая коронавирусной инфекции:
- 205 в г. Тольятти
- 156 в г. Самара
- 28 в Безенчукском районе
- 20 в г. Чапаевск
- 19 в Большеглушицком районе
- 19 в Борском районе
- 16 в г. Сызрань
- 15 в г. Похвистнево
- 15 в г. Отрадный
- 12 в Ставропольском районе
- 12 в Шенталинском районе
- 9 в Волжском районе
- 7 в Похвистневском районе
- 7 в Челно-Вершинском районе
- 7 в Клявлинском районе
- 6 в Исаклинском районе
- 6 в Богатовском районе
- 6 в Кинельском районе
- 5 в Приволжском районе
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Елховском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в г. Кинель
Госпитализированы 52 человека.
Фото: ru.freepik.com