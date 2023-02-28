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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

28 февраля 2023 21:22
155
В Самаре за сутки заболели 156 человек.

В Самарской области 28 февраля выявлено 592 новых случая коронавирусной инфекции: 

- 205 в г. Тольятти 

- 156 в г. Самара 

- 28 в Безенчукском районе 

- 20 в г. Чапаевск 

- 19 в Большеглушицком районе 

- 19 в Борском районе 

- 16 в г. Сызрань 

- 15 в г. Похвистнево 

- 15 в г. Отрадный 

- 12 в Ставропольском районе 

- 12 в Шенталинском районе 

- 9 в Волжском районе 

- 7 в Похвистневском районе 

- 7 в Челно-Вершинском районе 

- 7 в Клявлинском районе 

- 6 в Исаклинском районе 

- 6 в Богатовском районе 

- 6 в Кинельском районе 

- 5 в Приволжском районе 

- 5 в Пестравском районе 

- 5 в Елховском районе 

- 5 в г. Октябрьск 

- 3 в Кинель-Черкасском районе 

- 2 в Большечерниговском районе 

- 1 в Хворостянском районе 

- 1 в г. Кинель

Госпитализированы 52 человека. 

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Коронавирус

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