Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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В Самарской области 7 февраля выявлено 463 новых случая коронавирусной инфекции:

- 111 в г. Самара

- 238 в г. Тольятти

- 20 в г. Сызрань

- 11 в Похвистневском районе

- 10 в Кинель-Черкасском районе

- 8 в Ставропольском районе

- 8 в г. Похвистнево

- 7 в г. Чапаевск

- 6 в г. Отрадный

- 5 в Приволжском районе

- 4 в Хворостянском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Борском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в г. Кинель

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в г.Новокуйбышевск

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Пестравском районе

Госпитализированы 46 человек

Фото: ru.freepik.com