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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

7 февраля 2023 22:42
42
В Самаре за сутки заболели 111 человек, в Тольятти - 238.

В Самарской области 7 февраля выявлено 463 новых случая коронавирусной инфекции:

- 111 в г. Самара
- 238 в г. Тольятти
- 20 в г. Сызрань
- 11 в Похвистневском районе
- 10 в Кинель-Черкасском районе
- 8 в Ставропольском районе
- 8 в г. Похвистнево
- 7 в г. Чапаевск
- 6 в г. Отрадный
- 5 в Приволжском районе
- 4 в Хворостянском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Борском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в г. Кинель
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в г.Новокуйбышевск
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Пестравском районе

Госпитализированы 46 человек

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Коронавирус

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