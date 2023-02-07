Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области 7 февраля выявлено 463 новых случая коронавирусной инфекции:
- 111 в г. Самара
- 238 в г. Тольятти
- 20 в г. Сызрань
- 11 в Похвистневском районе
- 10 в Кинель-Черкасском районе
- 8 в Ставропольском районе
- 8 в г. Похвистнево
- 7 в г. Чапаевск
- 6 в г. Отрадный
- 5 в Приволжском районе
- 4 в Хворостянском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Борском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в г. Кинель
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в г.Новокуйбышевск
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Пестравском районе
Госпитализированы 46 человек
Фото: ru.freepik.com