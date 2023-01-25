Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области 25 января выявлено 195 новых случаев корогавирусной инфекции:
- 59 в г. Самара
- 63 в г. Тольятти
- 10 в г. Жигулевск
- 9 в г. Сызрань
- 9 в г. Кинель
- 7 в г. Чапаевск
- 4 в Богатовском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Борском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в г. Отрадный
Госпитализированы 37 человек.
Фото: ru.freepik.com